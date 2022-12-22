https://ria.ru/20221222/oon-1840687508.html
ООН заявила, что не обладает данными о поставках оружия из КНДР в Россию
ООН заявила, что не обладает данными о поставках оружия из КНДР в Россию - РИА Новости, 22.12.2022
ООН заявила, что не обладает данными о поставках оружия из КНДР в Россию
Официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик заявил, что не обладает информацией о якобы поставках оружия из КНДР в Россию. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T22:03
2022-12-22T22:03
2022-12-22T22:03
специальная военная операция на украине
в мире
стефан дюжаррик
линда томас-гринфилд
россия
антониу гутерреш
сша
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ООН, 22 дек – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик заявил, что не обладает информацией о якобы поставках оружия из КНДР в Россию. Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон якобы может "подтвердить, что КНДР завершила первоначальную поставку оружия" группе "Вагнер". Никаких доказательств в заявлении не приводилось. Она пообещала поднять эту тему на заседаниях Совбеза. Отвечая на просьбу прокомментировать заявление Томас-Гринфилд, Дюжаррик на брифинге сказал, что у него нет подробных данных. "Я не видел этого заявления. Очевидно, что вопросы передачи оружия со стороны КНДР будут рассмотрены в рамках санкционного режима. Но у меня нет более подробной информации", - заявил журналистам официальный представитель генсека ООН. В сентябре в минобороны Северной Кореи говорили, что КНДР не поставляла и не имеет планов поставлять России оружие или боеприпасы, как об этом заявляют США, эти необоснованные обвинения призваны подорвать имидж Пхеньяна.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, стефан дюжаррик, линда томас-гринфилд, россия, антониу гутерреш, сша, вашингтон (штат), оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Стефан Дюжаррик, Линда Томас-Гринфилд, Россия, Антониу Гутерреш, США, Вашингтон (штат), ООН
ООН заявила, что не обладает данными о поставках оружия из КНДР в Россию
Дюжаррик: ООН ничего не знает о поставках оружия из КНДР в Россию, о которых говорят США
ООН, 22 дек – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик заявил, что не обладает информацией о якобы поставках оружия из КНДР в Россию.
Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон якобы может "подтвердить, что КНДР завершила первоначальную поставку оружия" группе "Вагнер". Никаких доказательств в заявлении не приводилось. Она пообещала поднять эту тему на заседаниях Совбеза.
Отвечая на просьбу прокомментировать заявление Томас-Гринфилд, Дюжаррик на брифинге сказал, что у него нет подробных данных.
"Я не видел этого заявления. Очевидно, что вопросы передачи оружия со стороны КНДР будут рассмотрены в рамках санкционного режима. Но у меня нет более подробной информации", - заявил журналистам официальный представитель генсека ООН.
В сентябре в минобороны Северной Кореи говорили, что КНДР не поставляла и не имеет планов поставлять России оружие или боеприпасы, как об этом заявляют США, эти необоснованные обвинения призваны подорвать имидж Пхеньяна.