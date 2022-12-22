https://ria.ru/20221222/oon-1840687508.html

ООН заявила, что не обладает данными о поставках оружия из КНДР в Россию

ООН заявила, что не обладает данными о поставках оружия из КНДР в Россию - РИА Новости, 22.12.2022

ООН заявила, что не обладает данными о поставках оружия из КНДР в Россию

Официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик заявил, что не обладает информацией о якобы поставках оружия из КНДР в Россию. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T22:03

2022-12-22T22:03

2022-12-22T22:03

специальная военная операция на украине

в мире

стефан дюжаррик

линда томас-гринфилд

россия

антониу гутерреш

сша

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ООН, 22 дек – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик заявил, что не обладает информацией о якобы поставках оружия из КНДР в Россию. Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон якобы может "подтвердить, что КНДР завершила первоначальную поставку оружия" группе "Вагнер". Никаких доказательств в заявлении не приводилось. Она пообещала поднять эту тему на заседаниях Совбеза. Отвечая на просьбу прокомментировать заявление Томас-Гринфилд, Дюжаррик на брифинге сказал, что у него нет подробных данных. "Я не видел этого заявления. Очевидно, что вопросы передачи оружия со стороны КНДР будут рассмотрены в рамках санкционного режима. Но у меня нет более подробной информации", - заявил журналистам официальный представитель генсека ООН. В сентябре в минобороны Северной Кореи говорили, что КНДР не поставляла и не имеет планов поставлять России оружие или боеприпасы, как об этом заявляют США, эти необоснованные обвинения призваны подорвать имидж Пхеньяна.

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Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

в мире, стефан дюжаррик, линда томас-гринфилд, россия, антониу гутерреш, сша, вашингтон (штат), оон