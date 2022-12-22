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Украинские войска выпустили семь натовских снарядов по Донецку - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/obstrel-1840695897.html
Украинские войска выпустили семь натовских снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили семь натовских снарядов по Донецку - РИА Новости, 22.12.2022
Украинские войска выпустили семь натовских снарядов по Донецку
Украинские войска в 22.47 выпустили по куйбышевскому району Донецка семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T23:10
2022-12-22T23:10
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
куйбышевский район
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска в 22.47 выпустили по куйбышевскому району Донецка семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 22.47 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Штаб территориальной обороны ДНР ранее в четверг сообщил о гибели мирной жительницы в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html
https://ria.ru/20221222/spetsoperatsiya-1840475075.html
донецк
донецкая народная республика
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в мире, донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, НАТО, СЦКК
23:10 22.12.2022
 
Украинские войска выпустили семь натовских снарядов по Донецку

СЦКК ДНР: украинские войска выпустили семь натовских снарядов по Донецку

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска в 22.47 выпустили по куйбышевскому району Донецка семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 22.47 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 08:00
Просто убивать русских — новая "почти религия" Киева. Запад одобряет
Штаб территориальной обороны ДНР ранее в четверг сообщил о гибели мирной жительницы в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:23Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.12.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаКуйбышевский районНАТОСЦКК
 
 
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