https://ria.ru/20221222/obstrel-1840695897.html

Украинские войска выпустили семь натовских снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили семь натовских снарядов по Донецку - РИА Новости, 22.12.2022

Украинские войска выпустили семь натовских снарядов по Донецку

Украинские войска в 22.47 выпустили по куйбышевскому району Донецка семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T23:10

2022-12-22T23:10

2022-12-22T23:10

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска в 22.47 выпустили по куйбышевскому району Донецка семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 22.47 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Штаб территориальной обороны ДНР ранее в четверг сообщил о гибели мирной жительницы в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html

https://ria.ru/20221222/spetsoperatsiya-1840475075.html

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

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в мире, донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, нато, сцкк