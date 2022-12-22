Рейтинг@Mail.ru
Рогозин сообщил о гибели помощника при обстреле гостиницы в Донецке - РИА Новости, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/obstrel-1840649659.html
Рогозин сообщил о гибели помощника при обстреле гостиницы в Донецке
Рогозин сообщил о гибели помощника при обстреле гостиницы в Донецке - РИА Новости, 22.12.2022
Рогозин сообщил о гибели помощника при обстреле гостиницы в Донецке
Во время украинского обстрела в Донецке погиб помощник экс-главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, бывший спецназовец из подразделения "Альфа", рассказал РИА... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T18:42
2022-12-22T21:46
специальная военная операция на украине
дмитрий рогозин
донецк
происшествия
россия
донецкая народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840554067_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_1869700dcb195ab4558035ccc1637c53.jpg
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Во время украинского обстрела в Донецке погиб помощник экс-главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, бывший спецназовец из подразделения "Альфа", рассказал РИА Новости сам Рогозин.Как сообщалось ранее, в Донецке Рогозин с группой военных экспертов попал под украинский обстрел и был ранен – осколок боеприпаса застрял в позвоночнике. Рогозина перевезли в госпиталь в Ростове-на-Дону."Во время обстрела, к сожалению, погиб мой помощник и боевой товарищ Михаил Бридасов. Бывший спецназовец из подразделения "Альфа", - рассказал Рогозин. Он уточнил, что еще несколько человек из группы советников получили ранения различной степени тяжести, трое из них сейчас в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20221222/rogozin-1840436941.html
донецк
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840554067_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f26597d4fae052a266f1a465700044a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий рогозин, донецк, происшествия, россия, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Рогозин, Донецк, Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:42 22.12.2022 (обновлено: 21:46 22.12.2022)
 
Рогозин сообщил о гибели помощника при обстреле гостиницы в Донецке

Рогозин сообщил, что при обстреле гостиницы в Донецке погиб его помощник

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела ресторана "Шеш-Беш" в Ленинском районе Донецка
Последствия обстрела ресторана Шеш-Беш в Ленинском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела ресторана "Шеш-Беш" в Ленинском районе Донецка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Во время украинского обстрела в Донецке погиб помощник экс-главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, бывший спецназовец из подразделения "Альфа", рассказал РИА Новости сам Рогозин.
Как сообщалось ранее, в Донецке Рогозин с группой военных экспертов попал под украинский обстрел и был ранен – осколок боеприпаса застрял в позвоночнике. Рогозина перевезли в госпиталь в Ростове-на-Дону.
"Во время обстрела, к сожалению, погиб мой помощник и боевой товарищ Михаил Бридасов. Бывший спецназовец из подразделения "Альфа", - рассказал Рогозин. Он уточнил, что еще несколько человек из группы советников получили ранения различной степени тяжести, трое из них сейчас в тяжелом состоянии.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 09:44
Рогозин считает, что обстрелявшим его гостиницу сообщили точные координаты
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий РогозинДонецкПроисшествияРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала