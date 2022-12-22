https://ria.ru/20221222/obstrel-1840649659.html
Рогозин сообщил о гибели помощника при обстреле гостиницы в Донецке
Рогозин сообщил о гибели помощника при обстреле гостиницы в Донецке - РИА Новости, 22.12.2022
Рогозин сообщил о гибели помощника при обстреле гостиницы в Донецке
Во время украинского обстрела в Донецке погиб помощник экс-главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, бывший спецназовец из подразделения "Альфа", рассказал РИА... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T18:42
2022-12-22T18:42
2022-12-22T21:46
специальная военная операция на украине
дмитрий рогозин
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донецкая народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Во время украинского обстрела в Донецке погиб помощник экс-главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, бывший спецназовец из подразделения "Альфа", рассказал РИА Новости сам Рогозин.Как сообщалось ранее, в Донецке Рогозин с группой военных экспертов попал под украинский обстрел и был ранен – осколок боеприпаса застрял в позвоночнике. Рогозина перевезли в госпиталь в Ростове-на-Дону."Во время обстрела, к сожалению, погиб мой помощник и боевой товарищ Михаил Бридасов. Бывший спецназовец из подразделения "Альфа", - рассказал Рогозин. Он уточнил, что еще несколько человек из группы советников получили ранения различной степени тяжести, трое из них сейчас в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20221222/rogozin-1840436941.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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18:42 22.12.2022 (обновлено: 21:46 22.12.2022)
Рогозин сообщил о гибели помощника при обстреле гостиницы в Донецке
Рогозин сообщил, что при обстреле гостиницы в Донецке погиб его помощник