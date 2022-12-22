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Три мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Макеевки
Три мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Макеевки - РИА Новости, 22.12.2022
Три мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Макеевки
Три мирных жителя получили ранения при обстреле украинскими войсками Макеевки в Донецкой Народной Республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T17:03
2022-12-22T17:03
2022-12-22T17:05
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения при обстреле украинскими войсками Макеевки в Донецкой Народной Республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска в 15.30 и 15.35 мск обстреляли Макеевку, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
https://ria.ru/20221222/spetsoperatsiya-1840475075.html
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происшествия, макеевка, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина
17:03 22.12.2022 (обновлено: 17:05 22.12.2022)
Три мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Макеевки
Штаб ДНР: три мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Макеевки