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Три мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Макеевки - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/obstrel-1840606369.html
Три мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Макеевки
Три мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Макеевки - РИА Новости, 22.12.2022
Три мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Макеевки
Три мирных жителя получили ранения при обстреле украинскими войсками Макеевки в Донецкой Народной Республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T17:03
2022-12-22T17:05
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения при обстреле украинскими войсками Макеевки в Донецкой Народной Республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска в 15.30 и 15.35 мск обстреляли Макеевку, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
https://ria.ru/20221222/spetsoperatsiya-1840475075.html
макеевка
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происшествия, макеевка, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина
17:03 22.12.2022 (обновлено: 17:05 22.12.2022)
 
Три мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Макеевки

Штаб ДНР: три мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Макеевки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрелов в Донецкой области
Последствия обстрелов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрелов в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения при обстреле украинскими войсками Макеевки в Донецкой Народной Республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) ранили трех мирных жителей в Макеевке", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска в 15.30 и 15.35 мск обстреляли Макеевку, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:23Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.12.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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