https://ria.ru/20221222/obstrel-1840606369.html

Три мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Макеевки

Три мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Макеевки - РИА Новости, 22.12.2022

Три мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Макеевки

Три мирных жителя получили ранения при обстреле украинскими войсками Макеевки в Донецкой Народной Республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T17:03

2022-12-22T17:03

2022-12-22T17:05

специальная военная операция на украине

происшествия

макеевка

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения при обстреле украинскими войсками Макеевки в Донецкой Народной Республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска в 15.30 и 15.35 мск обстреляли Макеевку, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.

https://ria.ru/20221222/spetsoperatsiya-1840475075.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

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происшествия, макеевка, донецкая народная республика, украина