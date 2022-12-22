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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 22.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/obstrel-1840570481.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 22.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и Ясиноватой, сообщило представительство Донецкой РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T15:28
2022-12-22T15:35
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
ясиноватая
куйбышевский район
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и Ясиноватой, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.57 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Представительство добавило, что в 14.52 украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 155 миллиметра. Позже ведомство сообщило, что украинские войска в 14.10 мск обстреляли Красный Партизан, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html
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донецк
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происшествия, донецк, ясиноватая, куйбышевский район, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Ясиноватая, Куйбышевский район, СЦКК, НАТО
15:28 22.12.2022 (обновлено: 15:35 22.12.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

СЦКК ДНР: украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и Ясиноватой, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.57 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Представительство добавило, что в 14.52 украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 155 миллиметра.
Позже ведомство сообщило, что украинские войска в 14.10 мск обстреляли Красный Партизан, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкЯсиноватаяКуйбышевский районСЦККНАТО
 
 
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