https://ria.ru/20221222/obstrel-1840570481.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 22.12.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и Ясиноватой, сообщило представительство Донецкой РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T15:28

2022-12-22T15:28

2022-12-22T15:35

специальная военная операция на украине

происшествия

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куйбышевский район

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нато

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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и Ясиноватой, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.57 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Представительство добавило, что в 14.52 украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 155 миллиметра. Позже ведомство сообщило, что украинские войска в 14.10 мск обстреляли Красный Партизан, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html

https://ria.ru/20221216/donbass-1839012190.html

донецк

ясиноватая

куйбышевский район

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происшествия, донецк, ясиноватая, куйбышевский район, сцкк, нато