15:28 22.12.2022 (обновлено: 15:35 22.12.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
СЦКК ДНР: украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и Ясиноватой, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.57 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Представительство добавило, что в 14.52 украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 155 миллиметра.
Позже ведомство сообщило, что украинские войска в 14.10 мск обстреляли Красный Партизан, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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