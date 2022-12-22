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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 22.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/obstrel-1840541712.html
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 22.12.2022
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска в 14.08 мск выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T14:32
2022-12-22T14:32
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска в 14.08 мск выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.08 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221221/spetsoperatsiya-1840269653.html
куйбышевский район
донецк
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в мире, куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
14:32 22.12.2022
 
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Представительство ДНР: ВСУ выпустили три снаряда по Куйбышевскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия взрыва в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Последствия взрыва в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия взрыва в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска в 14.08 мск выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.08 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКуйбышевский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦКК
 
 
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