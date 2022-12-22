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Украинские войска выпустили по Озеряновке и Красному Партизану 11 снарядов
Украинские войска выпустили по Озеряновке и Красному Партизану 11 снарядов - РИА Новости, 22.12.2022
Украинские войска выпустили по Озеряновке и Красному Партизану 11 снарядов
Украинские войска выпустили в четверг по населенным пунктам Красный Партизан и Озеряновка 11 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T14:25
2022-12-22T14:25
2022-12-22T14:25
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили в четверг по населенным пунктам Красный Партизан и Озеряновка 11 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 13.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Красный Партизан: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 13.20 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Озеряновка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска выпустили по Озеряновке и Красному Партизану 11 снарядов
СЦКК ДНР: украинские войска выпустили по Озеряновке и Красному Партизану 11 снарядов