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Украинские войска обстреляли Каштановое и Майорск

Украинские войска обстреляли Каштановое и Майорск - РИА Новости, 22.12.2022

Украинские войска обстреляли Каштановое и Майорск

Украинские войска обстреляли Каштановое и Майорск, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T13:23

2022-12-22T13:23

2022-12-22T13:23

специальная военная операция на украине

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авдеевка

сцкк

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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Каштановое и Майорск, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.07 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Каштановое: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 12.00 украинские войска выпустили по Майорску восемь мин калибром 120 миллиметров.

https://ria.ru/20221207/avdeevka-1836635012.html

донецкая народная республика

украина

авдеевка

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в мире, донецкая народная республика, украина, авдеевка, сцкк