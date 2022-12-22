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Украинские войска обстреляли Каштановое и Майорск
Украинские войска обстреляли Каштановое и Майорск - РИА Новости, 22.12.2022
Украинские войска обстреляли Каштановое и Майорск
Украинские войска обстреляли Каштановое и Майорск, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T13:23
2022-12-22T13:23
2022-12-22T13:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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авдеевка
сцкк
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Каштановое и Майорск, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.07 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Каштановое: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 12.00 украинские войска выпустили по Майорску восемь мин калибром 120 миллиметров.
https://ria.ru/20221207/avdeevka-1836635012.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, авдеевка, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Авдеевка, СЦКК
Украинские войска обстреляли Каштановое и Майорск
Представительство ДНР: Каштановое и Майорск обстреляли с украинской стороны