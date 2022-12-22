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ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 22.12.2022
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T13:17
2022-12-22T13:17
2022-12-22T13:17
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221222/artemovsk-1840489877.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов по Кировскому району Донецка