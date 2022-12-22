https://ria.ru/20221222/obstrel-1840504671.html

Песков выразил соболезнования семьям погибших при обстреле отеля в Донецке

Песков выразил соболезнования семьям погибших при обстреле отеля в Донецке - РИА Новости, 22.12.2022

Песков выразил соболезнования семьям погибших при обстреле отеля в Донецке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления раненым при обстреле Донецка,... РИА Новости, 22.12.2022

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2022-12-22T12:54

дмитрий рогозин

виталий хоценко

донецкая народная республика

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донецк

роскосмос

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления раненым при обстреле Донецка, при котором пострадали экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и премьер ДНР Виталий Хоценко. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что при обстреле гостиницы два человека погибли, а Хоценко и Рогозин были ранены. Позднее Рогозин в своем телеграм-канале высказал версию, что кто-то "слил" данные о его расположении. Бывший глава "Роскосмоса", по собственным словам, получил ранение металлическим осколком размером 3×4 миллиметров, который вошел выше лопатки и застрял в позвоночнике. "Что касается вот этого случая, где, к сожалению, есть погибшие и раненые, и председатель правительства ДНР Хоценко, и Дмитрий Рогозин. Мы, конечно, прежде всего соболезнуем родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20221222/rogozin-1840422656.html

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дмитрий рогозин, виталий хоценко, донецкая народная республика, россия, донецк, роскосмос, дмитрий песков