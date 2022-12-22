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Украинские войска выпустили по Новоселовке и Майорску 18 снарядов
Украинские войска выпустили по Новоселовке и Майорску 18 снарядов - РИА Новости, 22.12.2022
Украинские войска выпустили по Новоселовке и Майорску 18 снарядов
Украинские войска выпустили по Новоселовке и Майорску 18 снарядов и шесть мин, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T11:32
2022-12-22T11:32
2022-12-22T11:32
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Новоселовке и Майорску 18 снарядов и шесть мин, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 09.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Новоселовка: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров; 09.10 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Майорск: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 9.50 украинские войска выпустили по Майорску еще 11 снарядов калибром 152 миллиметра.
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина
Украинские войска выпустили по Новоселовке и Майорску 18 снарядов
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Новоселовке и Майорску 18 снарядов и шесть мин