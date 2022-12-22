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СК предположил, что удар по гостинице с Рогозиным нанесли из САУ Caesar - РИА Новости, 22.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/obstrel-1840459467.html
СК предположил, что удар по гостинице с Рогозиным нанесли из САУ Caesar
СК предположил, что удар по гостинице с Рогозиным нанесли из САУ Caesar - РИА Новости, 22.12.2022
СК предположил, что удар по гостинице с Рогозиным нанесли из САУ Caesar
Удар по гостинице, где были экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и премьер ДНР Виталий Хоценко, предположительно, нанесен из французской гаубицы Caesar. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T11:05
2022-12-22T11:13
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
следственный комитет россии (ск рф)
дмитрий рогозин
виталий хоценко
происшествия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Удар по гостинице, где были экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и премьер ДНР Виталий Хоценко, предположительно, нанесен из французской гаубицы Caesar."Следователи Следственного комитета России установят обстоятельства и лиц, причастных к обстрелу вооруженными формированиями Украины гостиницы в Донецке, в результате которого есть погибшие и раненые. Удары по гостинице наносились высокоточными боеприпасами, предположительно, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar", - сообщается в Telegram-канале СК РФ.Информированный источник подтвердил РИА Новости, что речь именно об ударе, при котором ранения получили Рогозин и премьер-министр ДНР Виталий Хоценко.Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что при обстреле гостиницы два человека погибли, а Хоценко и Рогозин были ранены. Позднее Рогозин в своем телеграм-канале высказал версию, что кто-то "слил" данные о его расположении. Бывший глава "Роскосмоса", по собственным словам, получил ранение металлическим осколком размером 3×4 миллиметров, который вошел выше лопатки и застрял в позвоночнике.
https://ria.ru/20221222/postradavshie-1840440284.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий рогозин, виталий хоценко, происшествия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Дмитрий Рогозин, Виталий Хоценко, Происшествия, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:05 22.12.2022 (обновлено: 11:13 22.12.2022)
 
СК предположил, что удар по гостинице с Рогозиным нанесли из САУ Caesar

СК предположил, что гостиницу с Рогозиным и Хоценко обстреляли из гаубицы Caesar

© Фото : U.S. Army / Spc. Zakia GrayФранцузская самоходная артиллерийская установка Caesar
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© Фото : U.S. Army / Spc. Zakia Gray
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Удар по гостинице, где были экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и премьер ДНР Виталий Хоценко, предположительно, нанесен из французской гаубицы Caesar.
"Следователи Следственного комитета России установят обстоятельства и лиц, причастных к обстрелу вооруженными формированиями Украины гостиницы в Донецке, в результате которого есть погибшие и раненые. Удары по гостинице наносились высокоточными боеприпасами, предположительно, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar", - сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Информированный источник подтвердил РИА Новости, что речь именно об ударе, при котором ранения получили Рогозин и премьер-министр ДНР Виталий Хоценко.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что при обстреле гостиницы два человека погибли, а Хоценко и Рогозин были ранены. Позднее Рогозин в своем телеграм-канале высказал версию, что кто-то "слил" данные о его расположении. Бывший глава "Роскосмоса", по собственным словам, получил ранение металлическим осколком размером 3×4 миллиметров, который вошел выше лопатки и застрял в позвоночнике.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 10:00Специальная военная операция на Украине
Пушилин рассказал о состоянии Рогозина и Хоценко, пострадавших при обстреле
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Дмитрий РогозинВиталий ХоценкоПроисшествияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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