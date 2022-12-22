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СК предположил, что удар по гостинице с Рогозиным нанесли из САУ Caesar

СК предположил, что удар по гостинице с Рогозиным нанесли из САУ Caesar - РИА Новости, 22.12.2022

СК предположил, что удар по гостинице с Рогозиным нанесли из САУ Caesar

Удар по гостинице, где были экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и премьер ДНР Виталий Хоценко, предположительно, нанесен из французской гаубицы Caesar. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T11:05

2022-12-22T11:05

2022-12-22T11:13

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

следственный комитет россии (ск рф)

дмитрий рогозин

виталий хоценко

происшествия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Удар по гостинице, где были экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и премьер ДНР Виталий Хоценко, предположительно, нанесен из французской гаубицы Caesar."Следователи Следственного комитета России установят обстоятельства и лиц, причастных к обстрелу вооруженными формированиями Украины гостиницы в Донецке, в результате которого есть погибшие и раненые. Удары по гостинице наносились высокоточными боеприпасами, предположительно, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar", - сообщается в Telegram-канале СК РФ.Информированный источник подтвердил РИА Новости, что речь именно об ударе, при котором ранения получили Рогозин и премьер-министр ДНР Виталий Хоценко.Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что при обстреле гостиницы два человека погибли, а Хоценко и Рогозин были ранены. Позднее Рогозин в своем телеграм-канале высказал версию, что кто-то "слил" данные о его расположении. Бывший глава "Роскосмоса", по собственным словам, получил ранение металлическим осколком размером 3×4 миллиметров, который вошел выше лопатки и застрял в позвоночнике.

https://ria.ru/20221222/postradavshie-1840440284.html

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Кирилл Волков

донецкая народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий рогозин, виталий хоценко, происшествия, ситуация в днр и лнр