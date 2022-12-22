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ВСУ снова обстреляли Петровский район Донецка
ВСУ снова обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 22.12.2022
ВСУ снова обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T10:36
2022-12-22T10:36
2022-12-22T10:36
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк
донецкая народная республика
нато
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221222/rogozin-1840400473.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
ВСУ снова обстреляли Петровский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка еще четыре снаряда