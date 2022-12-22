https://ria.ru/20221222/obstrel-1840441369.html
Рогозина и других раненых развезли по разным больницам
Рогозина и других раненых развезли по разным больницам - РИА Новости, 22.12.2022
Рогозина и других раненых развезли по разным больницам
Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и все раненные вместе с ним военные советники находятся в разных медучреждения в целях безопасности, сообщил в четверг... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T10:07
2022-12-22T10:07
2022-12-22T10:07
специальная военная операция на украине
безопасность
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и все раненные вместе с ним военные советники находятся в разных медучреждения в целях безопасности, сообщил в четверг помощник Рогозина. "Дмитрий Олегович находится в одном из медицинских учреждений ДНР. В целях безопасности его местоположение и раненных вместе с ним военных советников не раскрывается. Они все находятся в разных медучреждениях. Раненым оказана необходимая медицинская помощь, в целом, их состояние удовлетворительное", - сказал помощник. Он добавил, что "оценивается возможность их перевозки в Ростов-на-Дону". Ранее сам Рогозин в своем телеграм-канале высказал версию, что кто-то "слил" данные о расположении гостиницы в Донецке, в которой он был обстрелян вместе с товарищами. Бывший глава "Роскосмоса", по собственным словам, получил ранение металлическим осколком размером 3×4 миллиметров, который вошел выше лопатки и застрял в позвоночнике.
https://ria.ru/20221222/postradavshie-1840440284.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Рогозина и других раненых развезли по разным больницам
Рогозина и других раненных при обстреле отеля ради безопасности увезли в разные больницы