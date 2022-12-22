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Рогозина и других раненых развезли по разным больницам

Рогозина и других раненых развезли по разным больницам - РИА Новости, 22.12.2022

Рогозина и других раненых развезли по разным больницам

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и все раненные вместе с ним военные советники находятся в разных медучреждения в целях безопасности, сообщил в четверг... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T10:07

2022-12-22T10:07

2022-12-22T10:07

специальная военная операция на украине

безопасность

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и все раненные вместе с ним военные советники находятся в разных медучреждения в целях безопасности, сообщил в четверг помощник Рогозина. "Дмитрий Олегович находится в одном из медицинских учреждений ДНР. В целях безопасности его местоположение и раненных вместе с ним военных советников не раскрывается. Они все находятся в разных медучреждениях. Раненым оказана необходимая медицинская помощь, в целом, их состояние удовлетворительное", - сказал помощник. Он добавил, что "оценивается возможность их перевозки в Ростов-на-Дону". Ранее сам Рогозин в своем телеграм-канале высказал версию, что кто-то "слил" данные о расположении гостиницы в Донецке, в которой он был обстрелян вместе с товарищами. Бывший глава "Роскосмоса", по собственным словам, получил ранение металлическим осколком размером 3×4 миллиметров, который вошел выше лопатки и застрял в позвоночнике.

https://ria.ru/20221222/postradavshie-1840440284.html

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Кирилл Волков

безопасность, дмитрий рогозин, донецкая народная республика, донецк, россия, ситуация в днр и лнр, виталий хоценко