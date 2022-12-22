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Два человека погибли при обстреле отеля, в котором был Рогозин - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/obstrel-1840440736.html
Два человека погибли при обстреле отеля, в котором был Рогозин
Два человека погибли при обстреле отеля, в котором был Рогозин - РИА Новости, 22.12.2022
Два человека погибли при обстреле отеля, в котором был Рогозин
Два человека погибли при обстреле отеля в Донецке, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T10:03
2022-12-22T10:03
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
дмитрий рогозин
денис пушилин
виталий хоценко
россия
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Два человека погибли при обстреле отеля в Донецке, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.По его словам, раненым премьер-министру ДНР Виталию Хоценко и экс-гендиректору "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину повезло. "Потому что ребята, которые находились рядом, двое погибли", - сказал он в эфире "Соловьев Live".Ранее помощник Рогозина рассказал, что экс-глава "Роскосмоса" был ранен в спину при обстреле гостиницы в Донецке и госпитализирован, травмы различной степени тяжести также получили сопровождавшие его лица. Врачи пришли к выводу, что попавший Рогозину в позвоночник осколок мины неизвлекаем, добавил помощник.
https://ria.ru/20221222/rogozin-1840433876.html
донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, дмитрий рогозин, денис пушилин, виталий хоценко, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Рогозин, Денис Пушилин, Виталий Хоценко, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:03 22.12.2022
 
Два человека погибли при обстреле отеля, в котором был Рогозин

Глава ДНР Пушилин: два человека погибли при обстреле отеля в Донецке, где был Рогозин

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Два человека погибли при обстреле отеля в Донецке, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, раненым премьер-министру ДНР Виталию Хоценко и экс-гендиректору "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину повезло. "Потому что ребята, которые находились рядом, двое погибли", - сказал он в эфире "Соловьев Live".
Ранее помощник Рогозина рассказал, что экс-глава "Роскосмоса" был ранен в спину при обстреле гостиницы в Донецке и госпитализирован, травмы различной степени тяжести также получили сопровождавшие его лица. Врачи пришли к выводу, что попавший Рогозину в позвоночник осколок мины неизвлекаем, добавил помощник.
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 09:37Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаДмитрий РогозинДенис ПушилинВиталий ХоценкоРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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