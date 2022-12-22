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Два человека погибли при обстреле отеля, в котором был Рогозин
Два человека погибли при обстреле отеля, в котором был Рогозин - РИА Новости, 22.12.2022
Два человека погибли при обстреле отеля, в котором был Рогозин
Два человека погибли при обстреле отеля в Донецке, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T10:03
2022-12-22T10:03
2022-12-22T10:03
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
дмитрий рогозин
денис пушилин
виталий хоценко
россия
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Два человека погибли при обстреле отеля в Донецке, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.По его словам, раненым премьер-министру ДНР Виталию Хоценко и экс-гендиректору "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину повезло. "Потому что ребята, которые находились рядом, двое погибли", - сказал он в эфире "Соловьев Live".Ранее помощник Рогозина рассказал, что экс-глава "Роскосмоса" был ранен в спину при обстреле гостиницы в Донецке и госпитализирован, травмы различной степени тяжести также получили сопровождавшие его лица. Врачи пришли к выводу, что попавший Рогозину в позвоночник осколок мины неизвлекаем, добавил помощник.
https://ria.ru/20221222/rogozin-1840433876.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Два человека погибли при обстреле отеля, в котором был Рогозин
Глава ДНР Пушилин: два человека погибли при обстреле отеля в Донецке, где был Рогозин