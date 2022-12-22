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Два человека погибли при обстреле отеля, в котором был Рогозин

Два человека погибли при обстреле отеля, в котором был Рогозин - РИА Новости, 22.12.2022

Два человека погибли при обстреле отеля, в котором был Рогозин

Два человека погибли при обстреле отеля в Донецке, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T10:03

2022-12-22T10:03

2022-12-22T10:03

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Два человека погибли при обстреле отеля в Донецке, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.По его словам, раненым премьер-министру ДНР Виталию Хоценко и экс-гендиректору "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину повезло. "Потому что ребята, которые находились рядом, двое погибли", - сказал он в эфире "Соловьев Live".Ранее помощник Рогозина рассказал, что экс-глава "Роскосмоса" был ранен в спину при обстреле гостиницы в Донецке и госпитализирован, травмы различной степени тяжести также получили сопровождавшие его лица. Врачи пришли к выводу, что попавший Рогозину в позвоночник осколок мины неизвлекаем, добавил помощник.

https://ria.ru/20221222/rogozin-1840433876.html

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Кирилл Волков

происшествия, донецк, донецкая народная республика, дмитрий рогозин, денис пушилин, виталий хоценко, россия, ситуация в днр и лнр