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ВСУ утром выпустили по Донецку пять снарядов - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/obstrel-1840421105.html
ВСУ утром выпустили по Донецку пять снарядов
ВСУ утром выпустили по Донецку пять снарядов - РИА Новости, 22.12.2022
ВСУ утром выпустили по Донецку пять снарядов
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T08:53
2022-12-22T09:01
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
петровский район
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 06.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.34 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
донецк
петровский район
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в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК
08:53 22.12.2022 (обновлено: 09:01 22.12.2022)
 
ВСУ утром выпустили по Донецку пять снарядов

Представительство ДНР: ВСУ утром выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 06.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.34 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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