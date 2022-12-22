https://ria.ru/20221222/obstrel-1840415647.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 22.12.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T07:33

2022-12-22T07:33

2022-12-22T07:41

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Представительство также заявило, что в 05.50 было выпущено три снаряда по Горловке. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221222/rogozin-1840400473.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, нато