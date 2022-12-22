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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 22.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/obstrel-1840415647.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 22.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T07:33
2022-12-22T07:41
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Представительство также заявило, что в 05.50 было выпущено три снаряда по Горловке. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221222/rogozin-1840400473.html
донецк
горловка
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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
07:33 22.12.2022 (обновлено: 07:41 22.12.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке семь снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитые стеклопакеты после обстрела Донецка
Разбитые стеклопакеты после обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитые стеклопакеты после обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 03.30 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство также заявило, что в 05.50 было выпущено три снаряда по Горловке.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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