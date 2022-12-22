https://ria.ru/20221222/nrd-1840685564.html

Власти Бельгии сочли возможным разблокировать часть активов НРД

Власти Бельгии сочли возможным разблокировать часть активов НРД - РИА Новости, 22.12.2022

Власти Бельгии сочли возможным разблокировать часть активов НРД

Власти Бельгии, где зарегистрирован депозитарий Euroclear, сочли возможным разблокировать активы Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T21:50

2022-12-22T21:50

2022-12-22T21:50

экономика

бельгия

люксембург (округ)

швейцария

euroclear

евросоюз

национальный расчетный депозитарий (нрд)

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БРЮССЕЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Власти Бельгии, где зарегистрирован депозитарий Euroclear, сочли возможным разблокировать активы Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Мосбиржи) при соблюдении ряда условий, следует из сообщения на сайте минфина страны. Евросоюз 3 июня внес НДР в санкционный список, затем в рамках 8 пакета ограничительных мер, ЕС принял поправки, касающиеся разблокировки средств, депонированных в НРД. Эти поправки "дают возможность операторам выйти из НРД и применяются только к продаже позиций, удерживаемых через замороженные счета НРД, с целью прекращения отношений между заявителем и НРД", поясняется в релизе. "Главное управление казначейства обозначило условия, подходящие для продажи позиций, депонированных в НРД и замороженных на счетах бельгийского финансового учреждения", - говорится в релизе. Среди этих условий, в частности, - проверка заявителя и его бенефициарных владельцев. Последнюю заявку на соответствующие операции можно будет подать 7 января 2023 года. Евросоюз в начале июня внес НРД в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Ранее российские брокеры направили в уполномоченные органы Бельгии и Люксембурга, где зарегистрированы Euroclear и Clearstream, заявки на разблокировку иностранных активов клиентов. В сентябре НРД направил запросы на получение генеральных лицензий в министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов всех несанкционных инвесторов. Согласно тексту люксембургской лицензии, разрешение касается операций для завершения сделок, заключенных до 3 июня, когда были введены санкции ЕС против НРД. Эти операции должны быть совершены до 7 января 2023 года. НРД подтвердил получение генеральной лицензии Минфина Люксембурга на разблокировку активов.

https://ria.ru/20221221/solidarnost-1840396010.html

https://realty.ria.ru/20221205/ipoteka-1836479845.html

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люксембург (округ)

швейцария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, бельгия, люксембург (округ), швейцария, euroclear, евросоюз, национальный расчетный депозитарий (нрд)