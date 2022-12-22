https://ria.ru/20221222/nrd-1840685564.html
Власти Бельгии сочли возможным разблокировать часть активов НРД
Власти Бельгии сочли возможным разблокировать часть активов НРД - РИА Новости, 22.12.2022
Власти Бельгии сочли возможным разблокировать часть активов НРД
Власти Бельгии, где зарегистрирован депозитарий Euroclear, сочли возможным разблокировать активы Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T21:50
2022-12-22T21:50
2022-12-22T21:50
экономика
бельгия
люксембург (округ)
швейцария
euroclear
евросоюз
национальный расчетный депозитарий (нрд)
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БРЮССЕЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Власти Бельгии, где зарегистрирован депозитарий Euroclear, сочли возможным разблокировать активы Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Мосбиржи) при соблюдении ряда условий, следует из сообщения на сайте минфина страны. Евросоюз 3 июня внес НДР в санкционный список, затем в рамках 8 пакета ограничительных мер, ЕС принял поправки, касающиеся разблокировки средств, депонированных в НРД. Эти поправки "дают возможность операторам выйти из НРД и применяются только к продаже позиций, удерживаемых через замороженные счета НРД, с целью прекращения отношений между заявителем и НРД", поясняется в релизе. "Главное управление казначейства обозначило условия, подходящие для продажи позиций, депонированных в НРД и замороженных на счетах бельгийского финансового учреждения", - говорится в релизе. Среди этих условий, в частности, - проверка заявителя и его бенефициарных владельцев. Последнюю заявку на соответствующие операции можно будет подать 7 января 2023 года. Евросоюз в начале июня внес НРД в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Ранее российские брокеры направили в уполномоченные органы Бельгии и Люксембурга, где зарегистрированы Euroclear и Clearstream, заявки на разблокировку иностранных активов клиентов. В сентябре НРД направил запросы на получение генеральных лицензий в министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов всех несанкционных инвесторов. Согласно тексту люксембургской лицензии, разрешение касается операций для завершения сделок, заключенных до 3 июня, когда были введены санкции ЕС против НРД. Эти операции должны быть совершены до 7 января 2023 года. НРД подтвердил получение генеральной лицензии Минфина Люксембурга на разблокировку активов.
https://ria.ru/20221221/solidarnost-1840396010.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, бельгия, люксембург (округ), швейцария, euroclear, евросоюз, национальный расчетный депозитарий (нрд)
Экономика, Бельгия, Люксембург (округ), Швейцария, Euroclear, Евросоюз, Национальный расчетный депозитарий (НРД)
Власти Бельгии сочли возможным разблокировать часть активов НРД
Минфин Бельгии счел возможным разблокировать активы Национального расчетного депозитария
БРЮССЕЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Власти Бельгии, где зарегистрирован депозитарий Euroclear, сочли возможным разблокировать активы Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Мосбиржи) при соблюдении ряда условий, следует из сообщения на сайте минфина страны.
Евросоюз 3 июня внес НДР в санкционный список, затем в рамках 8 пакета ограничительных мер, ЕС принял поправки, касающиеся разблокировки средств, депонированных в НРД.
Эти поправки "дают возможность операторам выйти из НРД и применяются только к продаже позиций, удерживаемых через замороженные счета НРД, с целью прекращения отношений между заявителем и НРД", поясняется в релизе.
"Главное управление казначейства обозначило условия, подходящие для продажи позиций, депонированных в НРД и замороженных на счетах бельгийского финансового учреждения", - говорится в релизе.
Среди этих условий, в частности, - проверка заявителя и его бенефициарных владельцев.
Последнюю заявку на соответствующие операции можно будет подать 7 января 2023 года.
"Эти условия будут применяться в соответствии с европейским законодательством… при условии, что никакое другое лицо, находящееся под санкциями, не вовлечено (в этот процесс - ред.)", - говорится в релизе.
Евросоюз в начале июня внес НРД в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
Ранее российские брокеры направили в уполномоченные органы Бельгии и Люксембурга, где зарегистрированы Euroclear и Clearstream, заявки на разблокировку иностранных активов клиентов.
В сентябре НРД направил запросы на получение генеральных лицензий в министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов всех несанкционных инвесторов.
Согласно тексту люксембургской лицензии, разрешение касается операций для завершения сделок, заключенных до 3 июня, когда были введены санкции ЕС против НРД. Эти операции должны быть совершены до 7 января 2023 года. НРД подтвердил получение генеральной лицензии Минфина Люксембурга на разблокировку активов.