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Власти Бельгии сочли возможным разблокировать часть активов НРД - РИА Новости, 22.12.2022
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Власти Бельгии сочли возможным разблокировать часть активов НРД
Власти Бельгии сочли возможным разблокировать часть активов НРД - РИА Новости, 22.12.2022
Власти Бельгии сочли возможным разблокировать часть активов НРД
Власти Бельгии, где зарегистрирован депозитарий Euroclear, сочли возможным разблокировать активы Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T21:50
2022-12-22T21:50
экономика
бельгия
люксембург (округ)
швейцария
euroclear
евросоюз
национальный расчетный депозитарий (нрд)
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БРЮССЕЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Власти Бельгии, где зарегистрирован депозитарий Euroclear, сочли возможным разблокировать активы Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Мосбиржи) при соблюдении ряда условий, следует из сообщения на сайте минфина страны. Евросоюз 3 июня внес НДР в санкционный список, затем в рамках 8 пакета ограничительных мер, ЕС принял поправки, касающиеся разблокировки средств, депонированных в НРД. Эти поправки "дают возможность операторам выйти из НРД и применяются только к продаже позиций, удерживаемых через замороженные счета НРД, с целью прекращения отношений между заявителем и НРД", поясняется в релизе. "Главное управление казначейства обозначило условия, подходящие для продажи позиций, депонированных в НРД и замороженных на счетах бельгийского финансового учреждения", - говорится в релизе. Среди этих условий, в частности, - проверка заявителя и его бенефициарных владельцев. Последнюю заявку на соответствующие операции можно будет подать 7 января 2023 года. Евросоюз в начале июня внес НРД в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Ранее российские брокеры направили в уполномоченные органы Бельгии и Люксембурга, где зарегистрированы Euroclear и Clearstream, заявки на разблокировку иностранных активов клиентов. В сентябре НРД направил запросы на получение генеральных лицензий в министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов всех несанкционных инвесторов. Согласно тексту люксембургской лицензии, разрешение касается операций для завершения сделок, заключенных до 3 июня, когда были введены санкции ЕС против НРД. Эти операции должны быть совершены до 7 января 2023 года. НРД подтвердил получение генеральной лицензии Минфина Люксембурга на разблокировку активов.
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экономика, бельгия, люксембург (округ), швейцария, euroclear, евросоюз, национальный расчетный депозитарий (нрд)
Экономика, Бельгия, Люксембург (округ), Швейцария, Euroclear, Евросоюз, Национальный расчетный депозитарий (НРД)
21:50 22.12.2022
 
Власти Бельгии сочли возможным разблокировать часть активов НРД

Минфин Бельгии счел возможным разблокировать активы Национального расчетного депозитария

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкВид на одну из улиц Брюсселя, Бельгия
Вид на одну из улиц Брюсселя, Бельгия - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вид на одну из улиц Брюсселя, Бельгия. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Власти Бельгии, где зарегистрирован депозитарий Euroclear, сочли возможным разблокировать активы Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Мосбиржи) при соблюдении ряда условий, следует из сообщения на сайте минфина страны.
Евросоюз 3 июня внес НДР в санкционный список, затем в рамках 8 пакета ограничительных мер, ЕС принял поправки, касающиеся разблокировки средств, депонированных в НРД.
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Эти поправки "дают возможность операторам выйти из НРД и применяются только к продаже позиций, удерживаемых через замороженные счета НРД, с целью прекращения отношений между заявителем и НРД", поясняется в релизе.
"Главное управление казначейства обозначило условия, подходящие для продажи позиций, депонированных в НРД и замороженных на счетах бельгийского финансового учреждения", - говорится в релизе.
Среди этих условий, в частности, - проверка заявителя и его бенефициарных владельцев.
Последнюю заявку на соответствующие операции можно будет подать 7 января 2023 года.
"Эти условия будут применяться в соответствии с европейским законодательством… при условии, что никакое другое лицо, находящееся под санкциями, не вовлечено (в этот процесс - ред.)", - говорится в релизе.
Евросоюз в начале июня внес НРД в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
Ранее российские брокеры направили в уполномоченные органы Бельгии и Люксембурга, где зарегистрированы Euroclear и Clearstream, заявки на разблокировку иностранных активов клиентов.
В сентябре НРД направил запросы на получение генеральных лицензий в министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов всех несанкционных инвесторов.
Согласно тексту люксембургской лицензии, разрешение касается операций для завершения сделок, заключенных до 3 июня, когда были введены санкции ЕС против НРД. Эти операции должны быть совершены до 7 января 2023 года. НРД подтвердил получение генеральной лицензии Минфина Люксембурга на разблокировку активов.
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ЭкономикаБельгияЛюксембург (округ)ШвейцарияEuroclearЕвросоюзНациональный расчетный депозитарий (НРД)
 
 
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