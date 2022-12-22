https://ria.ru/20221222/noutbuki-1840575496.html

В Белоруссии начали массовое производство ноутбуков

В Белоруссии начали массовое производство ноутбуков - РИА Новости, 22.12.2022

В Белоруссии начали массовое производство ноутбуков

Белорусское предприятие "Горизонт" начало массовое производство ноутбуков, сообщает в четверг агентство Sputnik. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T15:41

2022-12-22T15:41

2022-12-22T15:41

технологии

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 22 дек - РИА Новости. Белорусское предприятие "Горизонт" начало массовое производство ноутбуков, сообщает в четверг агентство Sputnik. "Торжественная церемония старта продаж прошла в Galleria Minsk. Увидеть новый белорусский ноутбук, получить профессиональную консультацию от специалистов "Горизонта" и приобрести его можно уже сейчас", - передает агентство. "Первый белорусский ноутбук выходит на рынок в модели H-book MAK4. Это отечественная разработка, созданная на основе передового опыта и технологий. Аппаратная основа H-book MAK4 разработана на процессорах Intel Core 11 поколения, обеспечивающих показатели бесперебойной работы и высокой производительности как в условиях офисной и домашней работы, так и при выполнении задач высокой системной нагрузки, сохраняя при этом исключительную автономность", - рассказал генеральный директор "Горизонта" Юрий Предко. Гендиректор пояснил, что над созданием продукта трудилась большая команда дизайнеров, инженеров, разработчиков, схемотехников, программистов, производственников, маркетологов с международным опытом работы. Во время открытого урока на 1 сентября, который транслировался в режиме онлайн, президент Белоруссии Александр Лукашенко продемонстрировал первый белорусский ноутбук, собранный на заводе "Горизонт".

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, александр лукашенко, белоруссия