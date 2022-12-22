https://ria.ru/20221222/noutbuki-1840575496.html
В Белоруссии начали массовое производство ноутбуков
В Белоруссии начали массовое производство ноутбуков - РИА Новости, 22.12.2022
В Белоруссии начали массовое производство ноутбуков
Белорусское предприятие "Горизонт" начало массовое производство ноутбуков, сообщает в четверг агентство Sputnik. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T15:41
2022-12-22T15:41
2022-12-22T15:41
технологии
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 22 дек - РИА Новости. Белорусское предприятие "Горизонт" начало массовое производство ноутбуков, сообщает в четверг агентство Sputnik. "Торжественная церемония старта продаж прошла в Galleria Minsk. Увидеть новый белорусский ноутбук, получить профессиональную консультацию от специалистов "Горизонта" и приобрести его можно уже сейчас", - передает агентство. "Первый белорусский ноутбук выходит на рынок в модели H-book MAK4. Это отечественная разработка, созданная на основе передового опыта и технологий. Аппаратная основа H-book MAK4 разработана на процессорах Intel Core 11 поколения, обеспечивающих показатели бесперебойной работы и высокой производительности как в условиях офисной и домашней работы, так и при выполнении задач высокой системной нагрузки, сохраняя при этом исключительную автономность", - рассказал генеральный директор "Горизонта" Юрий Предко. Гендиректор пояснил, что над созданием продукта трудилась большая команда дизайнеров, инженеров, разработчиков, схемотехников, программистов, производственников, маркетологов с международным опытом работы. Во время открытого урока на 1 сентября, который транслировался в режиме онлайн, президент Белоруссии Александр Лукашенко продемонстрировал первый белорусский ноутбук, собранный на заводе "Горизонт".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, александр лукашенко, белоруссия
Технологии, Александр Лукашенко, Белоруссия
В Белоруссии начали массовое производство ноутбуков
Белорусское предприятие "Горизонт" начало массовое производство ноутбуков
МИНСК, 22 дек - РИА Новости.
Белорусское предприятие "Горизонт" начало массовое производство ноутбуков, сообщает в четверг агентство Sputnik
.
"Торжественная церемония старта продаж прошла в Galleria Minsk. Увидеть новый белорусский ноутбук, получить профессиональную консультацию от специалистов "Горизонта" и приобрести его можно уже сейчас", - передает агентство.
"Первый белорусский ноутбук выходит на рынок в модели H-book MAK4. Это отечественная разработка, созданная на основе передового опыта и технологий. Аппаратная основа H-book MAK4 разработана на процессорах Intel Core 11 поколения, обеспечивающих показатели бесперебойной работы и высокой производительности как в условиях офисной и домашней работы, так и при выполнении задач высокой системной нагрузки, сохраняя при этом исключительную автономность", - рассказал генеральный директор "Горизонта" Юрий Предко. Гендиректор пояснил, что над созданием продукта трудилась большая команда дизайнеров, инженеров, разработчиков, схемотехников, программистов, производственников, маркетологов с международным опытом работы.
Во время открытого урока на 1 сентября, который транслировался в режиме онлайн, президент Белоруссии Александр Лукашенко
продемонстрировал первый белорусский ноутбук, собранный на заводе "Горизонт".