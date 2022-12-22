https://ria.ru/20221222/netflix-1840524142.html
Netflix построит киностудию на месте бывшей военной базы в США
Netflix построит киностудию на месте бывшей военной базы в США - РИА Новости, 22.12.2022
Netflix построит киностудию на месте бывшей военной базы в США
Netflix планирует построить современную студию стоимостью более 900 миллионов долларов на месте бывшей военной базы в штате Нью-Джерси, передает агентство... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T13:43
2022-12-22T13:43
2022-12-22T13:43
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Netflix планирует построить современную студию стоимостью более 900 миллионов долларов на месте бывшей военной базы в штате Нью-Джерси, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление компании. Как сообщается, стриминг заплатит 55 миллионов долларов за 118 гектаров земли на месте базы Форт Монмут. Помимо этого, компания планирует дополнительно инвестировать 848 миллионов долларов в постройку 12 павильонов звукозаписи и других помещений, связанных с киноиндустрией. "Мы рады продолжить и увеличить наше значительное инвестирование в Нью-Джерси и Северную Америку", – заявил Тэд Сарандос, соруководитель и директор по контенту Netflix. По его мнению, студия поможет стимулировать местную экономику и создаст тысячи рабочих мест. Губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи сообщил, что проект создаст новое жилье, будет построен отель, а также в районе, пострадавшем экономически после закрытия военной базы в 2011 году, появятся предприятия, связанные с созданием фильмов.
https://ria.ru/20221220/filmy-1839988458.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, нью-джерси, netflix, сша
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Нью-Джерси, Netflix, США
Netflix построит киностудию на месте бывшей военной базы в США
Netflix построит киностудию за 900 миллионов на месте бывшей военной базы в США
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Netflix планирует построить современную студию стоимостью более 900 миллионов долларов на месте бывшей военной базы в штате Нью-Джерси, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление компании.
Как сообщается, стриминг заплатит 55 миллионов долларов за 118 гектаров земли на месте базы Форт Монмут. Помимо этого, компания планирует дополнительно инвестировать 848 миллионов долларов в постройку 12 павильонов звукозаписи и других помещений, связанных с киноиндустрией.
"Мы рады продолжить и увеличить наше значительное инвестирование в Нью-Джерси и Северную Америку", – заявил Тэд Сарандос, соруководитель и директор по контенту Netflix.
По его мнению, студия поможет стимулировать местную экономику и создаст тысячи рабочих мест.
Губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи сообщил, что проект создаст новое жилье, будет построен отель, а также в районе, пострадавшем экономически после закрытия военной базы в 2011 году, появятся предприятия, связанные с созданием фильмов.