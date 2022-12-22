https://ria.ru/20221222/neft-1840669692.html

Потолок цен на нефть может разрушить мировую энергетику, заявил Путин

Потолок цен на нефть может разрушить мировую энергетику, заявил Путин - РИА Новости, 22.12.2022

Потолок цен на нефть может разрушить мировую энергетику, заявил Путин

Введение потолка цен на российскую нефть - это дорога в направлении разрушения мировой энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T20:05

2022-12-22T20:05

2022-12-22T20:05

экономика

цены на нефть

владимир путин

россия

австралия

евросоюз

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Введение потолка цен на российскую нефть - это дорога в направлении разрушения мировой энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин."Это дорога в направлении разрушения мировой энергетики. Может наступить момент, когда недоинвестированная отрасль перестанет давать на рынок нужный объем продукции, и тогда цены взлетят до небес и больно ударят по тем, кто пытается эти инструменты внедрить", - сказал Путин на пресс-подходе после заседания Государственного совета.Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны Большой семерки, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель, допустив при этом корректировку предельной стоимости по мере необходимости.Также Путин отметил, что какого-либо ущерба для российской экономики, для ТЭКа не просматривается, Россия примерно и продает нефть по тем ценам, которые установлены в качестве потолка. "Какой бы то ни было индивидуальный ущерб для России, для российской экономики, для российского ТЭКа не просматривается. Мы примерно и продаем по тем ценам, которые выставлены в качестве потолка", - сказал Путин журналистам. Вводя потолок цен на российскую нефть, Запад пытается внедрить в рыночную экономику совершенно не присущий ей инструмент, заявил президент России Владимир Путин."Но дело совершенно не в этом. А дело в том, что в мировую энергетику и в мировую экономику стараются ввинтить новые, абсолютно не присущие рыночной экономике инструменты. Потребитель, покупатель старается внедрить в сознание и практику всего мира новые, совершенно не присущие рыночной экономике элементы. Нерыночное регулирование", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20221222/potolok-1840667244.html

https://ria.ru/20221222/makroekonomika-1840665114.html

https://ria.ru/20221222/putin-1840665464.html

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экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, австралия, евросоюз