https://ria.ru/20221222/neft-1840669692.html
Потолок цен на нефть может разрушить мировую энергетику, заявил Путин
Потолок цен на нефть может разрушить мировую энергетику, заявил Путин - РИА Новости, 22.12.2022
Потолок цен на нефть может разрушить мировую энергетику, заявил Путин
Введение потолка цен на российскую нефть - это дорога в направлении разрушения мировой энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T20:05
2022-12-22T20:05
2022-12-22T20:05
экономика
цены на нефть
владимир путин
россия
австралия
евросоюз
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Введение потолка цен на российскую нефть - это дорога в направлении разрушения мировой энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин."Это дорога в направлении разрушения мировой энергетики. Может наступить момент, когда недоинвестированная отрасль перестанет давать на рынок нужный объем продукции, и тогда цены взлетят до небес и больно ударят по тем, кто пытается эти инструменты внедрить", - сказал Путин на пресс-подходе после заседания Государственного совета.Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны Большой семерки, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель, допустив при этом корректировку предельной стоимости по мере необходимости.Также Путин отметил, что какого-либо ущерба для российской экономики, для ТЭКа не просматривается, Россия примерно и продает нефть по тем ценам, которые установлены в качестве потолка. "Какой бы то ни было индивидуальный ущерб для России, для российской экономики, для российского ТЭКа не просматривается. Мы примерно и продаем по тем ценам, которые выставлены в качестве потолка", - сказал Путин журналистам. Вводя потолок цен на российскую нефть, Запад пытается внедрить в рыночную экономику совершенно не присущий ей инструмент, заявил президент России Владимир Путин."Но дело совершенно не в этом. А дело в том, что в мировую энергетику и в мировую экономику стараются ввинтить новые, абсолютно не присущие рыночной экономике инструменты. Потребитель, покупатель старается внедрить в сознание и практику всего мира новые, совершенно не присущие рыночной экономике элементы. Нерыночное регулирование", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20221222/potolok-1840667244.html
https://ria.ru/20221222/makroekonomika-1840665114.html
https://ria.ru/20221222/putin-1840665464.html
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экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, австралия, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Россия, Австралия, Евросоюз
Потолок цен на нефть может разрушить мировую энергетику, заявил Путин
Путин назвал введение потолка цен на нефть дорогой к разрушению мировой энергетики
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Введение потолка цен на российскую нефть - это дорога в направлении разрушения мировой энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это дорога в направлении разрушения мировой энергетики. Может наступить момент, когда недоинвестированная отрасль перестанет давать на рынок нужный объем продукции, и тогда цены взлетят до небес и больно ударят по тем, кто пытается эти инструменты внедрить", - сказал Путин на пресс-подходе после заседания Государственного совета.
Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны Большой семерки, Австралия
и ЕС
ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель, допустив при этом корректировку предельной стоимости по мере необходимости.
Также Путин отметил, что какого-либо ущерба для российской экономики, для ТЭКа не просматривается, Россия примерно и продает нефть по тем ценам, которые установлены в качестве потолка.
"Какой бы то ни было индивидуальный ущерб для России, для российской экономики, для российского ТЭКа не просматривается. Мы примерно и продаем по тем ценам, которые выставлены в качестве потолка", - сказал Путин журналистам.
Вводя потолок цен на российскую нефть, Запад пытается внедрить в рыночную экономику совершенно не присущий ей инструмент, заявил президент России Владимир Путин.
"Но дело совершенно не в этом. А дело в том, что в мировую энергетику и в мировую экономику стараются ввинтить новые, абсолютно не присущие рыночной экономике инструменты. Потребитель, покупатель старается внедрить в сознание и практику всего мира новые, совершенно не присущие рыночной экономике элементы. Нерыночное регулирование", - сказал Путин журналистам.