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Потолок цен на нефть может разрушить мировую энергетику, заявил Путин - РИА Новости, 22.12.2022
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Потолок цен на нефть может разрушить мировую энергетику, заявил Путин
Потолок цен на нефть может разрушить мировую энергетику, заявил Путин - РИА Новости, 22.12.2022
Потолок цен на нефть может разрушить мировую энергетику, заявил Путин
Введение потолка цен на российскую нефть - это дорога в направлении разрушения мировой энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T20:05
2022-12-22T20:05
экономика
цены на нефть
владимир путин
россия
австралия
евросоюз
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Введение потолка цен на российскую нефть - это дорога в направлении разрушения мировой энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин."Это дорога в направлении разрушения мировой энергетики. Может наступить момент, когда недоинвестированная отрасль перестанет давать на рынок нужный объем продукции, и тогда цены взлетят до небес и больно ударят по тем, кто пытается эти инструменты внедрить", - сказал Путин на пресс-подходе после заседания Государственного совета.Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны Большой семерки, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель, допустив при этом корректировку предельной стоимости по мере необходимости.Также Путин отметил, что какого-либо ущерба для российской экономики, для ТЭКа не просматривается, Россия примерно и продает нефть по тем ценам, которые установлены в качестве потолка. "Какой бы то ни было индивидуальный ущерб для России, для российской экономики, для российского ТЭКа не просматривается. Мы примерно и продаем по тем ценам, которые выставлены в качестве потолка", - сказал Путин журналистам. Вводя потолок цен на российскую нефть, Запад пытается внедрить в рыночную экономику совершенно не присущий ей инструмент, заявил президент России Владимир Путин."Но дело совершенно не в этом. А дело в том, что в мировую энергетику и в мировую экономику стараются ввинтить новые, абсолютно не присущие рыночной экономике инструменты. Потребитель, покупатель старается внедрить в сознание и практику всего мира новые, совершенно не присущие рыночной экономике элементы. Нерыночное регулирование", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20221222/potolok-1840667244.html
https://ria.ru/20221222/makroekonomika-1840665114.html
https://ria.ru/20221222/putin-1840665464.html
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экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, австралия, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Россия, Австралия, Евросоюз
20:05 22.12.2022
 
Потолок цен на нефть может разрушить мировую энергетику, заявил Путин

Путин назвал введение потолка цен на нефть дорогой к разрушению мировой энергетики

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Введение потолка цен на российскую нефть - это дорога в направлении разрушения мировой энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это дорога в направлении разрушения мировой энергетики. Может наступить момент, когда недоинвестированная отрасль перестанет давать на рынок нужный объем продукции, и тогда цены взлетят до небес и больно ударят по тем, кто пытается эти инструменты внедрить", - сказал Путин на пресс-подходе после заседания Государственного совета.
Газовый хаб - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 19:58
Потолок цен на газ не приведет ни к чему хорошему, заявил Путин
Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны Большой семерки, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель, допустив при этом корректировку предельной стоимости по мере необходимости.
Также Путин отметил, что какого-либо ущерба для российской экономики, для ТЭКа не просматривается, Россия примерно и продает нефть по тем ценам, которые установлены в качестве потолка.
"Какой бы то ни было индивидуальный ущерб для России, для российской экономики, для российского ТЭКа не просматривается. Мы примерно и продаем по тем ценам, которые выставлены в качестве потолка", - сказал Путин журналистам.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
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Россия должна удержать макроэкономическую стабильность, заявил Путин
Вводя потолок цен на российскую нефть, Запад пытается внедрить в рыночную экономику совершенно не присущий ей инструмент, заявил президент России Владимир Путин.
"Но дело совершенно не в этом. А дело в том, что в мировую энергетику и в мировую экономику стараются ввинтить новые, абсолютно не присущие рыночной экономике инструменты. Потребитель, покупатель старается внедрить в сознание и практику всего мира новые, совершенно не присущие рыночной экономике элементы. Нерыночное регулирование", - сказал Путин журналистам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 19:47
Путин заявил, что Запад привык воровать и грабить другие страны
 
ЭкономикаЦены на нефтьВладимир ПутинРоссияАвстралияЕвросоюз
 
 
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