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Россия ничего не потеряла от потолка цен на нефть, заявил Путин - РИА Новости, 22.12.2022
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Россия ничего не потеряла от потолка цен на нефть, заявил Путин
Россия ничего не потеряла от потолка цен на нефть, заявил Путин - РИА Новости, 22.12.2022
Россия ничего не потеряла от потолка цен на нефть, заявил Путин
Потерь для России от установленного Западом потолка цен на нефть нет - ни для ТЭКа, ни для бюджета, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T19:38
2022-12-22T19:38
цены на нефть
экономика
владимир путин
россия
австралия
евросоюз
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Потерь для России от установленного Западом потолка цен на нефть нет - ни для ТЭКа, ни для бюджета, заявил президент России Владимир Путин. "Цель понятна наших геополитических оппонентов и противников - ограничить доходы российского бюджета, но ... мы не теряем ничего от этого потолка. Потерь для российского ТЭКа, и для экономики, и бюджета нет", - сказал Путин журналистам. Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны Большой семерки, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель, допустив при этом корректировку предельной стоимости по мере необходимости.
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цены на нефть, экономика, владимир путин, россия, австралия, евросоюз
Цены на нефть, Экономика, Владимир Путин, Россия, Австралия, Евросоюз
19:38 22.12.2022
 
Россия ничего не потеряла от потолка цен на нефть, заявил Путин

Путин заявил, что Россия ничего не потеряла от установленного Западом потолка цен на нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Потерь для России от установленного Западом потолка цен на нефть нет - ни для ТЭКа, ни для бюджета, заявил президент России Владимир Путин.
"Цель понятна наших геополитических оппонентов и противников - ограничить доходы российского бюджета, но ... мы не теряем ничего от этого потолка. Потерь для российского ТЭКа, и для экономики, и бюджета нет", - сказал Путин журналистам.
Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны Большой семерки, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель, допустив при этом корректировку предельной стоимости по мере необходимости.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 19:22
Путин в начале недели подпишет указ об ответе на потолок цен на нефть
 
Цены на нефтьЭкономикаВладимир ПутинРоссияАвстралияЕвросоюз
 
 
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