https://ria.ru/20221222/neft-1840664422.html
Россия ничего не потеряла от потолка цен на нефть, заявил Путин
Россия ничего не потеряла от потолка цен на нефть, заявил Путин - РИА Новости, 22.12.2022
Россия ничего не потеряла от потолка цен на нефть, заявил Путин
Потерь для России от установленного Западом потолка цен на нефть нет - ни для ТЭКа, ни для бюджета, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T19:38
2022-12-22T19:38
2022-12-22T19:38
цены на нефть
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Потерь для России от установленного Западом потолка цен на нефть нет - ни для ТЭКа, ни для бюджета, заявил президент России Владимир Путин. "Цель понятна наших геополитических оппонентов и противников - ограничить доходы российского бюджета, но ... мы не теряем ничего от этого потолка. Потерь для российского ТЭКа, и для экономики, и бюджета нет", - сказал Путин журналистам. Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны Большой семерки, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель, допустив при этом корректировку предельной стоимости по мере необходимости.
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цены на нефть, экономика, владимир путин, россия, австралия, евросоюз
Цены на нефть, Экономика, Владимир Путин, Россия, Австралия, Евросоюз
Россия ничего не потеряла от потолка цен на нефть, заявил Путин
Путин заявил, что Россия ничего не потеряла от установленного Западом потолка цен на нефть