https://ria.ru/20221222/neft-1840664422.html

Россия ничего не потеряла от потолка цен на нефть, заявил Путин

Россия ничего не потеряла от потолка цен на нефть, заявил Путин - РИА Новости, 22.12.2022

Россия ничего не потеряла от потолка цен на нефть, заявил Путин

Потерь для России от установленного Западом потолка цен на нефть нет - ни для ТЭКа, ни для бюджета, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T19:38

2022-12-22T19:38

2022-12-22T19:38

цены на нефть

экономика

владимир путин

россия

австралия

евросоюз

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Потерь для России от установленного Западом потолка цен на нефть нет - ни для ТЭКа, ни для бюджета, заявил президент России Владимир Путин. "Цель понятна наших геополитических оппонентов и противников - ограничить доходы российского бюджета, но ... мы не теряем ничего от этого потолка. Потерь для российского ТЭКа, и для экономики, и бюджета нет", - сказал Путин журналистам. Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны Большой семерки, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель, допустив при этом корректировку предельной стоимости по мере необходимости.

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цены на нефть, экономика, владимир путин, россия, австралия, евросоюз