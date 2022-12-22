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Песков ответил на вопрос об использовании российской нефти для нужд Украины - РИА Новости, 22.12.2022
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Песков ответил на вопрос об использовании российской нефти для нужд Украины
Песков ответил на вопрос об использовании российской нефти для нужд Украины - РИА Новости, 22.12.2022
Песков ответил на вопрос об использовании российской нефти для нужд Украины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечая на вопрос об использовании Западом российской нефти для нужд Украины заявил, что трудно отследить... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T13:37
2022-12-22T13:37
экономика
россия
украина
евросоюз
еврокомиссия
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечая на вопрос об использовании Западом российской нефти для нужд Украины заявил, что трудно отследить конкретного конечного пользователя, поэтому надо анализировать каждую конкретную ситуацию. "Здесь нужно будет смотреть в каждом конкретном случае. Разумеется, с одной стороны, когда продается нефть очень трудно на международных рынках отследить какого-то конкретного конечного пользователя нефтепродукта. А с другой стороны, международный рынок он и есть международный рынок, особенно рынок нефти, он специфический рынок, поэтому нужно в каждом конкретном случае анализировать ситуацию", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будут ли какие-то ответные действия с российской стороны на действия Словакии, которая запросила у ЕС исключение из санкций на поставки нефти из РФ, которая им нужна, чтобы снабжать Украину дизельным топливом. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Венгрия на саммите ЕС в Брюсселе добилась, что если предложения Еврокомиссии о потолке цен на газ и общеевропейских закупках газа будут приняты, для Будапешта сделают исключение, поскольку иначе страна осталась бы без газа. Он также рассказал, что неоднократно угрожал Еврокомиссии наложить вето на принятие новых санкционных пакетов, если национальные интересы Венгрии не примут во внимание. Ранее Венгрия, Словакия и Чехия благодаря Будапешту получили исключение из санкций на нефть и договорились, что смогут получать российскую нефть по морю в случае остановки нефтепровода. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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экономика, россия, украина, евросоюз, еврокомиссия, дмитрий песков
Экономика, Россия, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, Дмитрий Песков
13:37 22.12.2022
 
Песков ответил на вопрос об использовании российской нефти для нужд Украины

Песков призвал проанализировать использование Западом российской нефти для нужд Украины

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечая на вопрос об использовании Западом российской нефти для нужд Украины заявил, что трудно отследить конкретного конечного пользователя, поэтому надо анализировать каждую конкретную ситуацию.
"Здесь нужно будет смотреть в каждом конкретном случае. Разумеется, с одной стороны, когда продается нефть очень трудно на международных рынках отследить какого-то конкретного конечного пользователя нефтепродукта. А с другой стороны, международный рынок он и есть международный рынок, особенно рынок нефти, он специфический рынок, поэтому нужно в каждом конкретном случае анализировать ситуацию", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будут ли какие-то ответные действия с российской стороны на действия Словакии, которая запросила у ЕС исключение из санкций на поставки нефти из РФ, которая им нужна, чтобы снабжать Украину дизельным топливом.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 14:09
Эксперт посчитал, сколько тонн российской нефти исключат из потолка цен
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Венгрия на саммите ЕС в Брюсселе добилась, что если предложения Еврокомиссии о потолке цен на газ и общеевропейских закупках газа будут приняты, для Будапешта сделают исключение, поскольку иначе страна осталась бы без газа. Он также рассказал, что неоднократно угрожал Еврокомиссии наложить вето на принятие новых санкционных пакетов, если национальные интересы Венгрии не примут во внимание. Ранее Венгрия, Словакия и Чехия благодаря Будапешту получили исключение из санкций на нефть и договорились, что смогут получать российскую нефть по морю в случае остановки нефтепровода.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Потолок цен на российскую нефть
5 декабря, 10:00Инфографика
Потолок цен на российскую нефть
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ЭкономикаРоссияУкраинаЕвросоюзЕврокомиссияДмитрий Песков
 
 
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