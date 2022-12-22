https://ria.ru/20221222/neft-1840507232.html
В Кремле рассказали об ответе на введение Западом потолка цен на нефть
В Кремле рассказали об ответе на введение Западом потолка цен на нефть - РИА Новости, 22.12.2022
В Кремле рассказали об ответе на введение Западом потолка цен на нефть
Нюансы ответа РФ на западный "потолок" цены на российскую нефть еще согласовываются, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T12:53
2022-12-22T12:53
2022-12-22T12:53
экономика
цены на нефть
александр новак
россия
австралия
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Нюансы ответа РФ на западный "потолок" цены на российскую нефть еще согласовываются, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "По нефти – определенные нюансы еще в плане согласования формулировок остаются, как только они будут завершены, мы документ выпустим", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, подготовлен ли ответ РФ на "потолок" цен на российскую нефть. Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
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экономика, цены на нефть, александр новак, россия, австралия, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, Россия, Австралия, Евросоюз, Санкции в отношении России
В Кремле рассказали об ответе на введение Западом потолка цен на нефть
Песков сообщил, что нюансы ответа на потолок цен на российскую нефть еще согласовывают