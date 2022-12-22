https://ria.ru/20221222/neft-1840507232.html

В Кремле рассказали об ответе на введение Западом потолка цен на нефть

В Кремле рассказали об ответе на введение Западом потолка цен на нефть - РИА Новости, 22.12.2022

В Кремле рассказали об ответе на введение Западом потолка цен на нефть

Нюансы ответа РФ на западный "потолок" цены на российскую нефть еще согласовываются, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T12:53

2022-12-22T12:53

2022-12-22T12:53

экономика

цены на нефть

александр новак

россия

австралия

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Нюансы ответа РФ на западный "потолок" цены на российскую нефть еще согласовываются, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "По нефти – определенные нюансы еще в плане согласования формулировок остаются, как только они будут завершены, мы документ выпустим", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, подготовлен ли ответ РФ на "потолок" цен на российскую нефть. Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.

https://ria.ru/20221222/gaz-1840502799.html

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экономика, цены на нефть, александр новак, россия, австралия, евросоюз, санкции в отношении россии