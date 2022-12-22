https://ria.ru/20221222/nato-1840522869.html

Макрон предупредил о последствиях вступления Украины в НАТО

Макрон предупредил о последствиях вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 22.12.2022

Макрон предупредил о последствиях вступления Украины в НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможное вступление Украины в НАТО будет воспринято Россией как конфронтационный шаг, однако считает не самым... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T13:32

2022-12-22T13:32

2022-12-22T13:39

специальная военная операция на украине

в мире

нато

украина

сша

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743145109_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_447750ec850ff31271bde4783c7a2db2.jpg

ПАРИЖ, 22 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможное вступление Украины в НАТО будет воспринято Россией как конфронтационный шаг, однако считает не самым вероятным сценарий принятия Украины в альянс. "Вступление Украины в НАТО будет воспринято Россией как нечто конфронтационное… Независимо от того, вступит ли Украина в НАТО — а это не самый вероятный сценарий, — ей придется предоставить гарантии безопасности", - сказал Макрон в интервью газете Monde. По его мнению, архитектура безопасности и стабильности в регионе должна включать не только гарантии безопасности для Украины, а также для Молдавии, Армении, Азербайджана, Грузии, а затем и Белоруссии. "Мы не можем думать о безопасности этой зоны только через призму НАТО", - отметил французский лидер. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в альянсе, отодвинув решение вопроса на неопределенное время. В июне лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе поддержали право обеих стран на присоединение к альянсу. Также они заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию. Кроме того, на Западе не раз звучали мнения, что еще не время для вступления Украины в НАТО. В конце прошлого года МИД России опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы, в частности, исключали дальнейшее расширение альянса на восток и вступление в него Украины, размещение дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, а также предусматривали отказ от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии. Москва также заявила, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств – участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе (12 января) и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (13 января). В продолжение дискуссий 21 января в Женеве прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В них, в частности, говорилось, что Вашингтон и Североатлантический альянс не готовы отказаться от расширения НАТО, но при этом не хотят конфронтации и согласны обсуждать с Москвой некоторые аспекты безопасности. Вашингтон был готов обсуждать с Москвой следующие вопросы: механизм для неразмещения крылатых ракет "Томагавк" в Румынии и Польше; взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине; альтернативное СНВ-3 соглашение, затрагивающие и новые виды ядерного оружия, а также контроль за ракетами средней и меньшей дальности; дополнительные меры для предотвращения инцидентов на море и в воздухе. Запад также подчеркнул, что воздерживается от размещения ядерного оружия в Восточной Европе. В начале марта 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не получила гарантий безопасности от США и НАТО. Захарова уточнила, что Россия получила отказ по вопросам, которые для страны являются "не просто ключевыми, а важными, сущностными, жизненными, экзистенциальными".

https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840414416.html

https://ria.ru/20221222/ssha-1840403614.html

https://ria.ru/20221221/ukraina-1840165112.html

https://ria.ru/20221220/nato-1839912228.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, нато, украина, сша, эммануэль макрон