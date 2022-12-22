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Макрон предупредил о последствиях вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/nato-1840522869.html
Макрон предупредил о последствиях вступления Украины в НАТО
Макрон предупредил о последствиях вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 22.12.2022
Макрон предупредил о последствиях вступления Украины в НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможное вступление Украины в НАТО будет воспринято Россией как конфронтационный шаг, однако считает не самым... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T13:32
2022-12-22T13:39
специальная военная операция на украине
в мире
нато
украина
сша
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 22 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможное вступление Украины в НАТО будет воспринято Россией как конфронтационный шаг, однако считает не самым вероятным сценарий принятия Украины в альянс. "Вступление Украины в НАТО будет воспринято Россией как нечто конфронтационное… Независимо от того, вступит ли Украина в НАТО — а это не самый вероятный сценарий, — ей придется предоставить гарантии безопасности", - сказал Макрон в интервью газете Monde. По его мнению, архитектура безопасности и стабильности в регионе должна включать не только гарантии безопасности для Украины, а также для Молдавии, Армении, Азербайджана, Грузии, а затем и Белоруссии. "Мы не можем думать о безопасности этой зоны только через призму НАТО", - отметил французский лидер. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в альянсе, отодвинув решение вопроса на неопределенное время. В июне лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе поддержали право обеих стран на присоединение к альянсу. Также они заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию. Кроме того, на Западе не раз звучали мнения, что еще не время для вступления Украины в НАТО. В конце прошлого года МИД России опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы, в частности, исключали дальнейшее расширение альянса на восток и вступление в него Украины, размещение дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, а также предусматривали отказ от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии. Москва также заявила, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств – участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе (12 января) и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (13 января). В продолжение дискуссий 21 января в Женеве прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В них, в частности, говорилось, что Вашингтон и Североатлантический альянс не готовы отказаться от расширения НАТО, но при этом не хотят конфронтации и согласны обсуждать с Москвой некоторые аспекты безопасности. Вашингтон был готов обсуждать с Москвой следующие вопросы: механизм для неразмещения крылатых ракет "Томагавк" в Румынии и Польше; взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине; альтернативное СНВ-3 соглашение, затрагивающие и новые виды ядерного оружия, а также контроль за ракетами средней и меньшей дальности; дополнительные меры для предотвращения инцидентов на море и в воздухе. Запад также подчеркнул, что воздерживается от размещения ядерного оружия в Восточной Европе. В начале марта 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не получила гарантий безопасности от США и НАТО. Захарова уточнила, что Россия получила отказ по вопросам, которые для страны являются "не просто ключевыми, а важными, сущностными, жизненными, экзистенциальными".
https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840414416.html
https://ria.ru/20221222/ssha-1840403614.html
https://ria.ru/20221221/ukraina-1840165112.html
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в мире, нато, украина, сша, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, В мире, НАТО, Украина, США, Эммануэль Макрон
13:32 22.12.2022 (обновлено: 13:39 22.12.2022)
 
Макрон предупредил о последствиях вступления Украины в НАТО

Макрон назвал возможное вступление Украины в НАТО шагом к конфронтации с Россией

© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО
Военнослужащий на учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
Военнослужащий на учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО. Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможное вступление Украины в НАТО будет воспринято Россией как конфронтационный шаг, однако считает не самым вероятным сценарий принятия Украины в альянс.
"Вступление Украины в НАТО будет воспринято Россией как нечто конфронтационное… Независимо от того, вступит ли Украина в НАТО — а это не самый вероятный сценарий, — ей придется предоставить гарантии безопасности", - сказал Макрон в интервью газете Monde.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 08:00
Гонорар самого дорогого комика в мире: два миллиарда и Patriot в придачу
По его мнению, архитектура безопасности и стабильности в регионе должна включать не только гарантии безопасности для Украины, а также для Молдавии, Армении, Азербайджана, Грузии, а затем и Белоруссии.
"Мы не можем думать о безопасности этой зоны только через призму НАТО", - отметил французский лидер.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в альянсе, отодвинув решение вопроса на неопределенное время. В июне лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе поддержали право обеих стран на присоединение к альянсу. Также они заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию. Кроме того, на Западе не раз звучали мнения, что еще не время для вступления Украины в НАТО.
Американский флаг на здании Министерства обороны США, Вашингтон - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 02:37
Hill: США могут поступить с Украиной так же, как с Афганистаном
В конце прошлого года МИД России опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы, в частности, исключали дальнейшее расширение альянса на восток и вступление в него Украины, размещение дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, а также предусматривали отказ от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии. Москва также заявила, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств – участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе (12 января) и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (13 января). В продолжение дискуссий 21 января в Женеве прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 09:53
СМИ раскрыли, какая расплата ждет НАТО за помощь Киеву
США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В них, в частности, говорилось, что Вашингтон и Североатлантический альянс не готовы отказаться от расширения НАТО, но при этом не хотят конфронтации и согласны обсуждать с Москвой некоторые аспекты безопасности. Вашингтон был готов обсуждать с Москвой следующие вопросы: механизм для неразмещения крылатых ракет "Томагавк" в Румынии и Польше; взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине; альтернативное СНВ-3 соглашение, затрагивающие и новые виды ядерного оружия, а также контроль за ракетами средней и меньшей дальности; дополнительные меры для предотвращения инцидентов на море и в воздухе. Запад также подчеркнул, что воздерживается от размещения ядерного оружия в Восточной Европе.
В начале марта 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не получила гарантий безопасности от США и НАТО. Захарова уточнила, что Россия получила отказ по вопросам, которые для страны являются "не просто ключевыми, а важными, сущностными, жизненными, экзистенциальными".
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 10:18
Американский конгрессмен утверждает, что НАТО победит Россию за три дня
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНАТОУкраинаСШАЭммануэль Макрон
 
 
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