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Герасимов: НАТО повышает напряженность на линии соприкосновения с Россией
Герасимов: НАТО повышает напряженность на линии соприкосновения с Россией - РИА Новости, 22.12.2022
Герасимов: НАТО повышает напряженность на линии соприкосновения с Россией
Действия НАТО повышают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения с Россией, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:17
2022-12-22T16:17
2022-12-22T16:17
специальная военная операция на украине
валерий герасимов
россия
швеция
финляндия
нато
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Действия НАТО повышают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения с Россией, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов. "США рассматривают Североатлантический союз как один из инструментов защиты именно американских интересов в глобальном масштабе в ущерб безопасности европейских стран. Практические шаги по скорейшей интеграции Швеции и Финляндии в альянс свидетельствуют, что под надуманной угрозой со стороны России Вашингтон стремится максимально приблизить блок НАТО к нашим границам за счет вовлечения новых сателлитов. Действия Североатлантического союза только повышают напряженность и снижают уровень безопасности именно на линии соприкосновения Россия – НАТО", - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
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валерий герасимов, россия, швеция, финляндия, нато
Специальная военная операция на Украине, Валерий Герасимов, Россия, Швеция, Финляндия, НАТО
Герасимов: НАТО повышает напряженность на линии соприкосновения с Россией
Герасимов: действия НАТО повышают напряженность на линии соприкосновения с Россией