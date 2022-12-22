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Герасимов: НАТО повышает напряженность на линии соприкосновения с Россией - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/napryazhennost-1840586996.html
Герасимов: НАТО повышает напряженность на линии соприкосновения с Россией
Герасимов: НАТО повышает напряженность на линии соприкосновения с Россией - РИА Новости, 22.12.2022
Герасимов: НАТО повышает напряженность на линии соприкосновения с Россией
Действия НАТО повышают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения с Россией, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:17
2022-12-22T16:17
специальная военная операция на украине
валерий герасимов
россия
швеция
финляндия
нато
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Действия НАТО повышают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения с Россией, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов. "США рассматривают Североатлантический союз как один из инструментов защиты именно американских интересов в глобальном масштабе в ущерб безопасности европейских стран. Практические шаги по скорейшей интеграции Швеции и Финляндии в альянс свидетельствуют, что под надуманной угрозой со стороны России Вашингтон стремится максимально приблизить блок НАТО к нашим границам за счет вовлечения новых сателлитов. Действия Североатлантического союза только повышают напряженность и снижают уровень безопасности именно на линии соприкосновения Россия – НАТО", - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
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валерий герасимов, россия, швеция, финляндия, нато
Специальная военная операция на Украине, Валерий Герасимов, Россия, Швеция, Финляндия, НАТО
16:17 22.12.2022
 
Герасимов: НАТО повышает напряженность на линии соприкосновения с Россией

Герасимов: действия НАТО повышают напряженность на линии соприкосновения с Россией

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Действия НАТО повышают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения с Россией, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.
"США рассматривают Североатлантический союз как один из инструментов защиты именно американских интересов в глобальном масштабе в ущерб безопасности европейских стран. Практические шаги по скорейшей интеграции Швеции и Финляндии в альянс свидетельствуют, что под надуманной угрозой со стороны России Вашингтон стремится максимально приблизить блок НАТО к нашим границам за счет вовлечения новых сателлитов. Действия Североатлантического союза только повышают напряженность и снижают уровень безопасности именно на линии соприкосновения Россия – НАТО", - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
Ровненская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 08:00
Окончательное ядерное разоружение Украины началось
 
Специальная военная операция на УкраинеВалерий ГерасимовРоссияШвецияФинляндияНАТО
 
 
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