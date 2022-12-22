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Минфин готовится к переговорам по налоговым соглашениям с тремя странами - РИА Новости, 22.12.2022
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Минфин готовится к переговорам по налоговым соглашениям с тремя странами
Минфин готовится к переговорам по налоговым соглашениям с тремя странами - РИА Новости, 22.12.2022
Минфин готовится к переговорам по налоговым соглашениям с тремя странами
Минфин РФ готовится к переговорам по налоговым соглашениям с ОАЭ, Турцией и Малайзией, с Оманом все уже готово к подписанию, сообщил замминистра финансов... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:13
2022-12-22T17:37
экономика
россия
оаэ
турция
министерство финансов рф (минфин россии)
малайзия
оман
алексей сазанов
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Минфин РФ готовится к переговорам по налоговым соглашениям с ОАЭ, Турцией и Малайзией, с Оманом все уже готово к подписанию, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов на конференции Ассоциации европейского бизнеса."Мы предлагаем развивать сотрудничество в налоговой сфере со странами, с которыми сейчас усиливаются экономические связи. В части пересмотра соглашений об избежании двойного налогообложения подготовили предложения начать переговоры с Арабскими Эмиратами, Турцией, Малайзией. Уже провели всю подготовительную работу для подписания нового соглашения с Оманом", - сказал Сазанов, слова которого приводятся в сообщении Минфина.Добавляется, что целью пересмотра налоговых соглашений со странами и заключения новых является привлечение прямых инвестиций в российскую экономику за счет создания комфортных налоговых условий в нашей стране, конкурентных с другими юрисдикциями."Мы не можем себе позволить, особенно в сегодняшних условиях, создавать через пересмотр соглашений условия для применения схем агрессивного налогового планирования холдингами", - отметил Сазанов.Кроме того, подводя итоги года, замминистра отметил, что в 2022 году налоговая и таможенная политика носила большей частью адаптивный характер, внимание было сосредоточено на мерах оперативного реагирования в ответ на изменение экономической ситуации. По его словам, в рамках таможенной политики были снижены импортные пошлины по ряду товарных групп, упрощены различные таможенные процедуры.Как отметил замглавы Минфина, оперативные меры налоговой политики были нацелены на определение новых доходных источников для финансирования расходов бюджета. "За счет использования налогового потенциала ресурсных отраслей нам удалось оставить неизменными базовые налоги – налог на прибыль, НДС, НДФЛ, также акцизы в основном были проиндексированы лишь на уровень инфляции", - пояснил Сазанов."Но один стратегический тренд мы все же удержали, которому неизменно следуем из года в год – это упрощение налогового администрирования. В этом году в очередной раз был сделан большой шаг вперед в направлении цифровизации администрирования – с 2023 года будет реализовано полномасштабное внедрение Единого налогового счета, который ранее был запущен в режиме эксперимента", - добавил он.
https://ria.ru/20221222/birzha-1840581995.html
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экономика, россия, оаэ, турция, министерство финансов рф (минфин россии), малайзия, оман, алексей сазанов, ассоциация европейского бизнеса, в мире
Экономика, Россия, ОАЭ, Турция, Министерство финансов РФ (Минфин России), Малайзия, Оман, Алексей Сазанов, Ассоциация европейского бизнеса, В мире
16:13 22.12.2022 (обновлено: 17:37 22.12.2022)
 
Минфин готовится к переговорам по налоговым соглашениям с тремя странами

Минфин готовится к переговорам по налоговым соглашениям с ОАЭ, Турцией и Малайзией

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание министерства финансов РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Минфин РФ готовится к переговорам по налоговым соглашениям с ОАЭ, Турцией и Малайзией, с Оманом все уже готово к подписанию, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов на конференции Ассоциации европейского бизнеса.
"Мы предлагаем развивать сотрудничество в налоговой сфере со странами, с которыми сейчас усиливаются экономические связи. В части пересмотра соглашений об избежании двойного налогообложения подготовили предложения начать переговоры с Арабскими Эмиратами, Турцией, Малайзией. Уже провели всю подготовительную работу для подписания нового соглашения с Оманом", - сказал Сазанов, слова которого приводятся в сообщении Минфина.
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Добавляется, что целью пересмотра налоговых соглашений со странами и заключения новых является привлечение прямых инвестиций в российскую экономику за счет создания комфортных налоговых условий в нашей стране, конкурентных с другими юрисдикциями.
"Мы не можем себе позволить, особенно в сегодняшних условиях, создавать через пересмотр соглашений условия для применения схем агрессивного налогового планирования холдингами", - отметил Сазанов.
Кроме того, подводя итоги года, замминистра отметил, что в 2022 году налоговая и таможенная политика носила большей частью адаптивный характер, внимание было сосредоточено на мерах оперативного реагирования в ответ на изменение экономической ситуации. По его словам, в рамках таможенной политики были снижены импортные пошлины по ряду товарных групп, упрощены различные таможенные процедуры.
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Как отметил замглавы Минфина, оперативные меры налоговой политики были нацелены на определение новых доходных источников для финансирования расходов бюджета. "За счет использования налогового потенциала ресурсных отраслей нам удалось оставить неизменными базовые налоги – налог на прибыль, НДС, НДФЛ, также акцизы в основном были проиндексированы лишь на уровень инфляции", - пояснил Сазанов.
"Но один стратегический тренд мы все же удержали, которому неизменно следуем из года в год – это упрощение налогового администрирования. В этом году в очередной раз был сделан большой шаг вперед в направлении цифровизации администрирования – с 2023 года будет реализовано полномасштабное внедрение Единого налогового счета, который ранее был запущен в режиме эксперимента", - добавил он.
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ЭкономикаРоссияОАЭТурцияМинистерство финансов РФ (Минфин России)МалайзияОманАлексей СазановАссоциация европейского бизнесаВ мире
 
 
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