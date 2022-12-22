https://ria.ru/20221222/moskvich-1840580931.html

Заммэра Москвы заявил о желании купить себе машину "Москвич"

Заммэра Москвы заявил о желании купить себе машину "Москвич" - РИА Новости, 22.12.2022

Заммэра Москвы заявил о желании купить себе машину "Москвич"

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов планирует приобрести в личное пользование автомобиль "Москвич" белого цвета. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T15:57

2022-12-22T15:57

2022-12-22T15:57

общество

авто

максим ликсутов

москва

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов планирует приобрести в личное пользование автомобиль "Москвич" белого цвета. "Я куплю себе машину "Москвич", лично себе, в личное пользование. Возьму белую", - сказал Ликсутов журналистам на пресс-конференции по итогам года. Французский автоконцерн Renault в мае передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.

https://ria.ru/20221221/moskvich-1840212722.html

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Кирилл Волков

общество, авто, максим ликсутов , москва