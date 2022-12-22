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Заммэра Москвы заявил о желании купить себе машину "Москвич" - РИА Новости, 22.12.2022
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Заммэра Москвы заявил о желании купить себе машину "Москвич"
Заммэра Москвы заявил о желании купить себе машину "Москвич" - РИА Новости, 22.12.2022
Заммэра Москвы заявил о желании купить себе машину "Москвич"
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов планирует приобрести в личное пользование автомобиль "Москвич" белого цвета. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T15:57
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общество
авто
максим ликсутов
москва
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов планирует приобрести в личное пользование автомобиль "Москвич" белого цвета. "Я куплю себе машину "Москвич", лично себе, в личное пользование. Возьму белую", - сказал Ликсутов журналистам на пресс-конференции по итогам года. Французский автоконцерн Renault в мае передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.
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общество, авто, максим ликсутов , москва
Общество, Авто, Максим Ликсутов , Москва
15:57 22.12.2022
 
Заммэра Москвы заявил о желании купить себе машину "Москвич"

Заммэра Москвы Ликсутов заявил, что хочет купить белый "Москвич" в личное пользование

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМосковский автомобильный завод "Москвич" начал сборку автомобилей
Московский автомобильный завод Москвич начал сборку автомобилей - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Московский автомобильный завод "Москвич" начал сборку автомобилей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов планирует приобрести в личное пользование автомобиль "Москвич" белого цвета.
"Я куплю себе машину "Москвич", лично себе, в личное пользование. Возьму белую", - сказал Ликсутов журналистам на пресс-конференции по итогам года.
Французский автоконцерн Renault в мае передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.
Автомобили Москвич 3 - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 12:40
Путин не планирует тестировать новый кроссовер "Москвич 3"
 
ОбществоАвтоМаксим ЛиксутовМосква
 
 
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