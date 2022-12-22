https://ria.ru/20221222/moskvich-1840580931.html
Заммэра Москвы заявил о желании купить себе машину "Москвич"
Заммэра Москвы заявил о желании купить себе машину "Москвич" - РИА Новости, 22.12.2022
Заммэра Москвы заявил о желании купить себе машину "Москвич"
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов планирует приобрести в личное пользование автомобиль "Москвич" белого цвета. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T15:57
2022-12-22T15:57
2022-12-22T15:57
общество
авто
максим ликсутов
москва
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов планирует приобрести в личное пользование автомобиль "Москвич" белого цвета. "Я куплю себе машину "Москвич", лично себе, в личное пользование. Возьму белую", - сказал Ликсутов журналистам на пресс-конференции по итогам года. Французский автоконцерн Renault в мае передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.
https://ria.ru/20221221/moskvich-1840212722.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авто, максим ликсутов , москва
Общество, Авто, Максим Ликсутов , Москва
Заммэра Москвы заявил о желании купить себе машину "Москвич"
Заммэра Москвы Ликсутов заявил, что хочет купить белый "Москвич" в личное пользование