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Благоустройство возле станции БКЛ "Нагатинский затон" выполнили на 75% - РИА Новости, 22.12.2022
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Благоустройство возле станции БКЛ "Нагатинский затон" выполнили на 75%
Благоустройство возле станции БКЛ "Нагатинский затон" выполнили на 75% - РИА Новости, 22.12.2022
Благоустройство возле станции БКЛ "Нагатинский затон" выполнили на 75%
Работы по благоустройству возле станции Большой кольцевой линии метро "Нагатинский затон" на юге Москвы выполнены на 75%, сообщили в пресс-службе столичного... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T15:41
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Работы по благоустройству возле станции Большой кольцевой линии метро "Нагатинский затон" на юге Москвы выполнены на 75%, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. Заммэра отметил, что с открытием двух новых станций БКЛ "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар" значительно увеличится число пешеходов на прилегающих улицах, поэтому особенно важно сделать территории в районе метро комфортными для местных жителей и пассажиров, обустроить удобные маршруты от жилой застройки. Он пояснил, что в зону благоустройства вошли Коломенская улица и набережная Нагатинского затона. "Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 75% запланированных работ по благоустройству возле станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) "Нагатинский затон" на юге столицы", - говорится в сообщении. Заммэра подчеркнул, что воздушные линии уберут под землю в кабельную канализацию, что позволит улучшить визуальный облик пространства. Дополнительно проложено более 250 метров водосточной сети. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках проекта появится прогулочный экомаршрут с местами для тихого отдыха, детской площадкой и зоной воркаута. В пресс-службе отметили, что полностью завершить благоустройство территории возле станции БКЛ "Нагатинский затон" планируется летом 2023 года.
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москва, петр бирюков, благоустройство
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Благоустройство
15:41 22.12.2022 (обновлено: 16:05 22.12.2022)
 
Благоустройство возле станции БКЛ "Нагатинский затон" выполнили на 75%

Заммэра Бирюков: благоустройство у станции БКЛ "Нагатинский затон" готово на 75 процентов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкСтанция "Нагатинский затон" Большой кольцевой линии московского метрополитена
Станция Нагатинский затон Большой кольцевой линии московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Станция "Нагатинский затон" Большой кольцевой линии московского метрополитена
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Работы по благоустройству возле станции Большой кольцевой линии метро "Нагатинский затон" на юге Москвы выполнены на 75%, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Заммэра отметил, что с открытием двух новых станций БКЛ "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар" значительно увеличится число пешеходов на прилегающих улицах, поэтому особенно важно сделать территории в районе метро комфортными для местных жителей и пассажиров, обустроить удобные маршруты от жилой застройки. Он пояснил, что в зону благоустройства вошли Коломенская улица и набережная Нагатинского затона.
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"Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 75% запланированных работ по благоустройству возле станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) "Нагатинский затон" на юге столицы", - говорится в сообщении.
Заммэра подчеркнул, что воздушные линии уберут под землю в кабельную канализацию, что позволит улучшить визуальный облик пространства. Дополнительно проложено более 250 метров водосточной сети.
"Завершаются работы по обустройству тротуаров, которые расширили и оборудовали пандусами, и замене асфальта на проезжей части. Обновим систему освещения: в общей сложности территорию будут освещать более 200 фонарей и уличных торшеров, на пешеходных переходах смонтируем опоры контрастного освещения. Для пассажиров общественного транспорта установим шесть современных остановочных павильонов, для автомобилистов сделаем парковочные карманы", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках проекта появится прогулочный экомаршрут с местами для тихого отдыха, детской площадкой и зоной воркаута.
В пресс-службе отметили, что полностью завершить благоустройство территории возле станции БКЛ "Нагатинский затон" планируется летом 2023 года.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковБлагоустройство
 
 
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