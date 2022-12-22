https://ria.ru/20221222/moskva-1840544183.html

Благоустройство возле станции БКЛ "Нагатинский затон" выполнили на 75%

Благоустройство возле станции БКЛ "Нагатинский затон" выполнили на 75% - РИА Новости, 22.12.2022

Благоустройство возле станции БКЛ "Нагатинский затон" выполнили на 75%

Работы по благоустройству возле станции Большой кольцевой линии метро "Нагатинский затон" на юге Москвы выполнены на 75%, сообщили в пресс-службе столичного... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T15:41

2022-12-22T15:41

2022-12-22T16:05

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москва

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благоустройство

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Работы по благоустройству возле станции Большой кольцевой линии метро "Нагатинский затон" на юге Москвы выполнены на 75%, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. Заммэра отметил, что с открытием двух новых станций БКЛ "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар" значительно увеличится число пешеходов на прилегающих улицах, поэтому особенно важно сделать территории в районе метро комфортными для местных жителей и пассажиров, обустроить удобные маршруты от жилой застройки. Он пояснил, что в зону благоустройства вошли Коломенская улица и набережная Нагатинского затона. "Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 75% запланированных работ по благоустройству возле станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) "Нагатинский затон" на юге столицы", - говорится в сообщении. Заммэра подчеркнул, что воздушные линии уберут под землю в кабельную канализацию, что позволит улучшить визуальный облик пространства. Дополнительно проложено более 250 метров водосточной сети. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках проекта появится прогулочный экомаршрут с местами для тихого отдыха, детской площадкой и зоной воркаута. В пресс-службе отметили, что полностью завершить благоустройство территории возле станции БКЛ "Нагатинский затон" планируется летом 2023 года.

https://realty.ria.ru/20221221/uborka-1839940502.html

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Артем Смирнов

москва, петр бирюков, благоустройство