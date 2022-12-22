https://ria.ru/20221222/molodezh-1840670978.html
Путин отметил высокий уровень образования российской молодежи
Путин отметил высокий уровень образования российской молодежи - РИА Новости, 22.12.2022
Путин отметил высокий уровень образования российской молодежи
Молодежь всегда обвиняют в том, что она поверхностна и чего-то недостойна, но российская молодежь сегодня демонстрирует высокий уровень образования, а также... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T20:13
2022-12-22T20:13
2022-12-22T20:13
общество
владимир путин
россия
северный кавказ
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Молодежь всегда обвиняют в том, что она поверхностна и чего-то недостойна, но российская молодежь сегодня демонстрирует высокий уровень образования, а также чувство любви к Родине и желание за нее бороться, заявил президент РФ Владимир Путин. "Посмотрите классическую нашу литературу: всегда "отцы и дети", всегда вопрос о том, что вот молодежь в любой период развития страны - по-моему во всем мире то же самое происходит - молодежь всегда обвиняют в том, что она поверхностна, недостойна чего-то, что раньше все было лучше. Я наоборот считаю, что молодежь всегда лучше", - сказал Путин журналистам. Глава государства предложил вспомнить "тяжелейшие испытания во времена нашей истории", в которые было показано, что "все молодые люди могут". "Разные люди есть во всех возрастных группах, но в целом наша молодежь демонстрирует, во-первых, стремление идти вперед, демонстрирует высокий уровень образования, подготовки, понимания происходящих процессов в мире, в обществе, понимания того, куда надо идти, что является настоящей ценностью, на что нужно опираться", - объяснил Путин и добавил, что особенно это проявляется в трудные времена. Путин вспомнил, о трудных временах на Северном Кавказе, когда молодежь показала героизм, и предложил посмотреть, "как сейчас молодые люди сражаются", "как реагирует наша молодежь на то, что происходит в зоне специальной военной операции, как поддерживает наших бойцов". Глава государства напомнил и о том, что многие молодые люди идут добровольцами. "Разные люди есть. Есть те, которые сели на машины и по-тихому отъехали, да. Но в целом, российская молодежь, повторю еще раз, демонстрирует - и уверенно можно об этом сказать - и чувство любви к Родине, и желание бороться, сражаться за нее и двигаться вперед: в личностном плане и в плане развития страны", - заключил президент.
https://ria.ru/20221222/podderzhka-1840610148.html
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общество, владимир путин, россия, северный кавказ
Общество, Владимир Путин, Россия, Северный Кавказ
Путин отметил высокий уровень образования российской молодежи
Путин: российская молодежь демонстрирует высокий уровень образования и любовь к Родине
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Молодежь всегда обвиняют в том, что она поверхностна и чего-то недостойна, но российская молодежь сегодня демонстрирует высокий уровень образования, а также чувство любви к Родине и желание за нее бороться, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Посмотрите классическую нашу литературу: всегда "отцы и дети", всегда вопрос о том, что вот молодежь в любой период развития страны - по-моему во всем мире то же самое происходит - молодежь всегда обвиняют в том, что она поверхностна, недостойна чего-то, что раньше все было лучше. Я наоборот считаю, что молодежь всегда лучше", - сказал Путин журналистам.
Глава государства предложил вспомнить "тяжелейшие испытания во времена нашей истории", в которые было показано, что "все молодые люди могут".
"Разные люди есть во всех возрастных группах, но в целом наша молодежь демонстрирует, во-первых, стремление идти вперед, демонстрирует высокий уровень образования, подготовки, понимания происходящих процессов в мире, в обществе, понимания того, куда надо идти, что является настоящей ценностью, на что нужно опираться", - объяснил Путин и добавил, что особенно это проявляется в трудные времена.
Путин вспомнил, о трудных временах на Северном Кавказе
, когда молодежь показала героизм, и предложил посмотреть, "как сейчас молодые люди сражаются", "как реагирует наша молодежь на то, что происходит в зоне специальной военной операции, как поддерживает наших бойцов". Глава государства напомнил и о том, что многие молодые люди идут добровольцами.
"Разные люди есть. Есть те, которые сели на машины и по-тихому отъехали, да. Но в целом, российская молодежь, повторю еще раз, демонстрирует - и уверенно можно об этом сказать - и чувство любви к Родине, и желание бороться, сражаться за нее и двигаться вперед: в личностном плане и в плане развития страны", - заключил президент.