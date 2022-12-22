https://ria.ru/20221222/molodezh-1840602572.html
Путин выразил надежду, что работа по молодежному треку охватит все регионы
Путин выразил надежду, что работа по молодежному треку охватит все регионы - РИА Новости, 22.12.2022
Путин выразил надежду, что работа по молодежному треку охватит все регионы
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что к 2024 году работа по молодежному треку охватит все регионы страны. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:54
2022-12-22T16:54
2022-12-22T16:54
владимир путин
россия
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что к 2024 году работа по молодежному треку охватит все регионы страны. Глава государства отметил, что работа по молодежному треку требует интеграции и активного участия многих органов власти. По его словам, Росмолодежь ведет "административную сшивку" этой деятельности, в ряде министерств уже есть ответственные за молодежную сферу заместители министров, подобная модель реализуется и на уровне крупнейших отечественных компаний. "Рассчитываю, что к 2024 году эта сеть охватит все 89 регионов", - подчеркнул глава государства на заседании Госсовета.
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владимир путин, россия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество
Владимир Путин, Россия, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Общество
Путин выразил надежду, что работа по молодежному треку охватит все регионы
Путин выразил надежду, что работа по молодежному треку охватит все регионы к 2024 году