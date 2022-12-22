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Путин выразил надежду, что работа по молодежному треку охватит все регионы - РИА Новости, 22.12.2022
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Путин выразил надежду, что работа по молодежному треку охватит все регионы
Путин выразил надежду, что работа по молодежному треку охватит все регионы - РИА Новости, 22.12.2022
Путин выразил надежду, что работа по молодежному треку охватит все регионы
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что к 2024 году работа по молодежному треку охватит все регионы страны. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:54
2022-12-22T16:54
владимир путин
россия
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что к 2024 году работа по молодежному треку охватит все регионы страны. Глава государства отметил, что работа по молодежному треку требует интеграции и активного участия многих органов власти. По его словам, Росмолодежь ведет "административную сшивку" этой деятельности, в ряде министерств уже есть ответственные за молодежную сферу заместители министров, подобная модель реализуется и на уровне крупнейших отечественных компаний. "Рассчитываю, что к 2024 году эта сеть охватит все 89 регионов", - подчеркнул глава государства на заседании Госсовета.
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владимир путин, россия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество
Владимир Путин, Россия, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Общество
16:54 22.12.2022
 
Путин выразил надежду, что работа по молодежному треку охватит все регионы

Путин выразил надежду, что работа по молодежному треку охватит все регионы к 2024 году

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин с волонтерами
Президент РФ Владимир Путин с волонтерами - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент РФ Владимир Путин с волонтерами. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что к 2024 году работа по молодежному треку охватит все регионы страны.
Глава государства отметил, что работа по молодежному треку требует интеграции и активного участия многих органов власти. По его словам, Росмолодежь ведет "административную сшивку" этой деятельности, в ряде министерств уже есть ответственные за молодежную сферу заместители министров, подобная модель реализуется и на уровне крупнейших отечественных компаний.
"Рассчитываю, что к 2024 году эта сеть охватит все 89 регионов", - подчеркнул глава государства на заседании Госсовета.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 16:44
Путин отметил работу волонтеров, помогающих семьям участников спецоперации
 
Владимир ПутинРоссияФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Общество
 
 
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