https://ria.ru/20221222/molodezh-1840602572.html

Путин выразил надежду, что работа по молодежному треку охватит все регионы

Путин выразил надежду, что работа по молодежному треку охватит все регионы - РИА Новости, 22.12.2022

Путин выразил надежду, что работа по молодежному треку охватит все регионы

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что к 2024 году работа по молодежному треку охватит все регионы страны. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T16:54

2022-12-22T16:54

2022-12-22T16:54

владимир путин

россия

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что к 2024 году работа по молодежному треку охватит все регионы страны. Глава государства отметил, что работа по молодежному треку требует интеграции и активного участия многих органов власти. По его словам, Росмолодежь ведет "административную сшивку" этой деятельности, в ряде министерств уже есть ответственные за молодежную сферу заместители министров, подобная модель реализуется и на уровне крупнейших отечественных компаний. "Рассчитываю, что к 2024 году эта сеть охватит все 89 регионов", - подчеркнул глава государства на заседании Госсовета.

https://ria.ru/20221222/dobrovoltsy-1840597076.html

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владимир путин, россия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество