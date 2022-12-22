https://ria.ru/20221222/molodezh-1840601332.html

Путин призвал всемерно помогать молодежи

Путин призвал всемерно помогать молодежи - РИА Новости, 22.12.2022

Путин призвал всемерно помогать молодежи

Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо всемерно помогать молодежи и отметил, что поступки молодых людей доказывают, что планы властей в сфере... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T16:51

2022-12-22T16:51

2022-12-22T16:51

общество

владимир путин

россия

манеж

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо всемерно помогать молодежи и отметил, что поступки молодых людей доказывают, что планы властей в сфере молодежной политики реализуются. "Нам нужно всемерно помогать им (молодым - ред.) на этом пути, формировать условия для раскрытия их потенциала, чтобы они могли проявить себя, найти дело, которое позволит реализоваться, быть востребованным", - сказал Путин в ходе Госсовета по вопросам развития молодежной политики и пообещал в рамках мероприятия обсудить, "какие следует принять дополнительные меры, направленные на поддержку самореализации молодых граждан России". Путин рассказал, что познакомился с молодежными проектами, представленными в "Доме молодежи", который работает сейчас в московском Манеже. Глава государства отметил, что авторов этих проектов объединяет "активная жизненная позиция" и "готовность всегда приходить на помощь тем, кто в ней, действительно, нуждается". Он рассказал, что молодые люди сейчас решают проблемы своих городов, поселков, заботятся о природе, продвигают спортивные и творческие инициативы. "Эти поступки доказывают, что многие наши планы в сфере молодежной политики все-таки реализуются", - заявил Путин.

https://ria.ru/20221222/podderzhka-1840596213.html

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общество, владимир путин, россия, манеж