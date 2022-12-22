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Путин призвал всемерно помогать молодежи - РИА Новости, 22.12.2022
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Путин призвал всемерно помогать молодежи
Путин призвал всемерно помогать молодежи - РИА Новости, 22.12.2022
Путин призвал всемерно помогать молодежи
Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо всемерно помогать молодежи и отметил, что поступки молодых людей доказывают, что планы властей в сфере... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:51
2022-12-22T16:51
общество
владимир путин
россия
манеж
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо всемерно помогать молодежи и отметил, что поступки молодых людей доказывают, что планы властей в сфере молодежной политики реализуются. "Нам нужно всемерно помогать им (молодым - ред.) на этом пути, формировать условия для раскрытия их потенциала, чтобы они могли проявить себя, найти дело, которое позволит реализоваться, быть востребованным", - сказал Путин в ходе Госсовета по вопросам развития молодежной политики и пообещал в рамках мероприятия обсудить, "какие следует принять дополнительные меры, направленные на поддержку самореализации молодых граждан России". Путин рассказал, что познакомился с молодежными проектами, представленными в "Доме молодежи", который работает сейчас в московском Манеже. Глава государства отметил, что авторов этих проектов объединяет "активная жизненная позиция" и "готовность всегда приходить на помощь тем, кто в ней, действительно, нуждается". Он рассказал, что молодые люди сейчас решают проблемы своих городов, поселков, заботятся о природе, продвигают спортивные и творческие инициативы. "Эти поступки доказывают, что многие наши планы в сфере молодежной политики все-таки реализуются", - заявил Путин.
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общество, владимир путин, россия, манеж
Общество, Владимир Путин, Россия, Манеж
16:51 22.12.2022
 
Путин призвал всемерно помогать молодежи

Путин призвал всемерно помогать молодежи, формировать условия для раскрытия потенциала

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо всемерно помогать молодежи и отметил, что поступки молодых людей доказывают, что планы властей в сфере молодежной политики реализуются.
"Нам нужно всемерно помогать им (молодым - ред.) на этом пути, формировать условия для раскрытия их потенциала, чтобы они могли проявить себя, найти дело, которое позволит реализоваться, быть востребованным", - сказал Путин в ходе Госсовета по вопросам развития молодежной политики и пообещал в рамках мероприятия обсудить, "какие следует принять дополнительные меры, направленные на поддержку самореализации молодых граждан России".
Путин рассказал, что познакомился с молодежными проектами, представленными в "Доме молодежи", который работает сейчас в московском Манеже. Глава государства отметил, что авторов этих проектов объединяет "активная жизненная позиция" и "готовность всегда приходить на помощь тем, кто в ней, действительно, нуждается". Он рассказал, что молодые люди сейчас решают проблемы своих городов, поселков, заботятся о природе, продвигают спортивные и творческие инициативы.
"Эти поступки доказывают, что многие наши планы в сфере молодежной политики все-таки реализуются", - заявил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 16:43
Путин призвал губернаторов оказывать поддержку "Движению первых"
 
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