https://ria.ru/20221222/molodezh-1840598909.html
Путин призвал к деликатной работе с молодежью
Путин призвал к деликатной работе с молодежью - РИА Новости, 22.12.2022
Путин призвал к деликатной работе с молодежью
При работе с молодежью нужно слышать ее, действовать тонко и деликатно, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:48
2022-12-22T16:48
2022-12-22T18:59
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. При работе с молодежью нужно слышать ее, действовать тонко и деликатно, считает президент России Владимир Путин. "Конечно, в работе с молодежью необходимо полностью исключить формализм и казенщину, нужно чутко слышать запросы ребят, учитывать, что молодежь России многонациональна и представляет разные конфессии, поэтому действовать здесь нужно тонко и в высшей степени деликатно", — сказал Путин на Госсовете.
https://ria.ru/20221218/molodezh-1839572471.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
16:48 22.12.2022 (обновлено: 18:59 22.12.2022)
Путин призвал к деликатной работе с молодежью
Путин заявил, что при работе с молодежью нужно слышать ее и действовать деликатно
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. При работе с молодежью нужно слышать ее, действовать тонко и деликатно, считает президент России Владимир Путин.
"Конечно, в работе с молодежью необходимо полностью исключить формализм и казенщину, нужно чутко слышать запросы ребят, учитывать, что молодежь России многонациональна и представляет разные конфессии, поэтому действовать здесь нужно тонко и в высшей степени деликатно", — сказал Путин на Госсовете.