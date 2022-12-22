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Путин призвал к деликатной работе с молодежью - РИА Новости, 22.12.2022
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Путин призвал к деликатной работе с молодежью
Путин призвал к деликатной работе с молодежью - РИА Новости, 22.12.2022
Путин призвал к деликатной работе с молодежью
При работе с молодежью нужно слышать ее, действовать тонко и деликатно, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:48
2022-12-22T18:59
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. При работе с молодежью нужно слышать ее, действовать тонко и деликатно, считает президент России Владимир Путин. "Конечно, в работе с молодежью необходимо полностью исключить формализм и казенщину, нужно чутко слышать запросы ребят, учитывать, что молодежь России многонациональна и представляет разные конфессии, поэтому действовать здесь нужно тонко и в высшей степени деликатно", — сказал Путин на Госсовете.
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
16:48 22.12.2022 (обновлено: 18:59 22.12.2022)
 
Путин призвал к деликатной работе с молодежью

Путин заявил, что при работе с молодежью нужно слышать ее и действовать деликатно

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного совета
Президент России Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного совета - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного совета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. При работе с молодежью нужно слышать ее, действовать тонко и деликатно, считает президент России Владимир Путин.
"Конечно, в работе с молодежью необходимо полностью исключить формализм и казенщину, нужно чутко слышать запросы ребят, учитывать, что молодежь России многонациональна и представляет разные конфессии, поэтому действовать здесь нужно тонко и в высшей степени деликатно", — сказал Путин на Госсовете.
Участники первого съезда Российского движения детей и молодежи в Центральном выставочном зале Манеж в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
18 декабря, 18:43
Российское движение молодежи назвали "Движением первых"
 
Владимир ПутинРоссияОбщество
 
 
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