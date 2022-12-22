https://ria.ru/20221222/molodezh-1840598909.html

Путин призвал к деликатной работе с молодежью

Путин призвал к деликатной работе с молодежью - РИА Новости, 22.12.2022

Путин призвал к деликатной работе с молодежью

При работе с молодежью нужно слышать ее, действовать тонко и деликатно, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T16:48

2022-12-22T16:48

2022-12-22T18:59

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. При работе с молодежью нужно слышать ее, действовать тонко и деликатно, считает президент России Владимир Путин. "Конечно, в работе с молодежью необходимо полностью исключить формализм и казенщину, нужно чутко слышать запросы ребят, учитывать, что молодежь России многонациональна и представляет разные конфессии, поэтому действовать здесь нужно тонко и в высшей степени деликатно", — сказал Путин на Госсовете.

https://ria.ru/20221218/molodezh-1839572471.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

владимир путин, россия, общество