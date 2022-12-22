https://ria.ru/20221222/molodezh-1840593749.html
Путин назвал обеспечение преемственности поколений ключевой задачей
Путин назвал обеспечение преемственности поколений ключевой задачей - РИА Новости, 22.12.2022
Путин назвал обеспечение преемственности поколений ключевой задачей
Обеспечение преемственности поколений является ключевой задачей, это будет работать на Россию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:37
2022-12-22T16:37
2022-12-22T16:42
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Обеспечение преемственности поколений является ключевой задачей, это будет работать на Россию, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наша ключевая задача - обеспечить глубокую, содержательную преемственность поколений. тогда та смелость, энергия, стремление к преобразованиям, которыми обладает молодежь, будут работать на Россию, вносить вклад в укрепление родной страны", - сказал он на заседании Госсовета по вопросам реализации молодежной политики.
https://ria.ru/20221222/molodezh-1840591990.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
16:37 22.12.2022 (обновлено: 16:42 22.12.2022)
Путин назвал обеспечение преемственности поколений ключевой задачей
Президент Путин: важно обеспечить преемственность поколений, это будет работать на Россию
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Обеспечение преемственности поколений является ключевой задачей, это будет работать на Россию, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наша ключевая задача - обеспечить глубокую, содержательную преемственность поколений. тогда та смелость, энергия, стремление к преобразованиям, которыми обладает молодежь, будут работать на Россию, вносить вклад в укрепление родной страны", - сказал он на заседании Госсовета по вопросам реализации молодежной политики.