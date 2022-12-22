https://ria.ru/20221222/molodezh-1840593749.html

Путин назвал обеспечение преемственности поколений ключевой задачей

Путин назвал обеспечение преемственности поколений ключевой задачей - РИА Новости, 22.12.2022

Путин назвал обеспечение преемственности поколений ключевой задачей

Обеспечение преемственности поколений является ключевой задачей, это будет работать на Россию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T16:37

2022-12-22T16:37

2022-12-22T16:42

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Обеспечение преемственности поколений является ключевой задачей, это будет работать на Россию, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наша ключевая задача - обеспечить глубокую, содержательную преемственность поколений. тогда та смелость, энергия, стремление к преобразованиям, которыми обладает молодежь, будут работать на Россию, вносить вклад в укрепление родной страны", - сказал он на заседании Госсовета по вопросам реализации молодежной политики.

https://ria.ru/20221222/molodezh-1840591990.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, владимир путин, россия