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Путин назвал обеспечение преемственности поколений ключевой задачей - РИА Новости, 22.12.2022
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Путин назвал обеспечение преемственности поколений ключевой задачей
Путин назвал обеспечение преемственности поколений ключевой задачей - РИА Новости, 22.12.2022
Путин назвал обеспечение преемственности поколений ключевой задачей
Обеспечение преемственности поколений является ключевой задачей, это будет работать на Россию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:37
2022-12-22T16:42
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Обеспечение преемственности поколений является ключевой задачей, это будет работать на Россию, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наша ключевая задача - обеспечить глубокую, содержательную преемственность поколений. тогда та смелость, энергия, стремление к преобразованиям, которыми обладает молодежь, будут работать на Россию, вносить вклад в укрепление родной страны", - сказал он на заседании Госсовета по вопросам реализации молодежной политики.
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
16:37 22.12.2022 (обновлено: 16:42 22.12.2022)
 
Путин назвал обеспечение преемственности поколений ключевой задачей

Президент Путин: важно обеспечить преемственность поколений, это будет работать на Россию

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин фотографируется с представителями молодежных сообществ
Президент РФ Владимир Путин фотографируется с представителями молодежных сообществ - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин фотографируется с представителями молодежных сообществ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Обеспечение преемственности поколений является ключевой задачей, это будет работать на Россию, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наша ключевая задача - обеспечить глубокую, содержательную преемственность поколений. тогда та смелость, энергия, стремление к преобразованиям, которыми обладает молодежь, будут работать на Россию, вносить вклад в укрепление родной страны", - сказал он на заседании Госсовета по вопросам реализации молодежной политики.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 16:30
Путин потребовал выстроить систему поддержки молодежи по всей стране
 
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