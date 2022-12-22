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Путин потребовал выстроить систему поддержки молодежи по всей стране - РИА Новости, 23.12.2022
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Путин потребовал выстроить систему поддержки молодежи по всей стране
Путин потребовал выстроить систему поддержки молодежи по всей стране - РИА Новости, 23.12.2022
Путин потребовал выстроить систему поддержки молодежи по всей стране
Систему поддержки молодежи необходимо выстроить по всей стране, заявил Владимир Путин, выступая на заседании Государственного совета. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-22T16:30
2022-12-23T00:35
владимир путин
россия
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Систему поддержки молодежи необходимо выстроить по всей стране, заявил Владимир Путин, выступая на заседании Государственного совета."Всемерная система поддержки молодежи должна действовать по всей стране, чтобы ею могли свободно пользоваться абсолютно все молодые люди, чтобы они имели возможность получать качественное разностороннее образование, устроиться на интересную работу, чувствовали заботу государства при рождении детей и в приобретении жилья", — сказал президент.Молодежь сегодня оказалась под шквалом информационных атак и находится в уязвимом положении, продолжил глава государства. Задачей властей он назвал необходимость дать молодым людям опору в виде прочных знаний. Он отметил, что сейчас особенно важны проекты просветительской направленности.Поддержку государства должны чувствовать и специалисты, работающие с молодежью, а условия труда и ресурсы должны соответствовать тем важнейшим задачам, которые решают эти профессионалы, заключил президент.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
16:30 22.12.2022 (обновлено: 00:35 23.12.2022)
 
Путин потребовал выстроить систему поддержки молодежи по всей стране

Путин: молодежь попала под шквал информационных атак и находится в уязвимом положении

© РИА Новости / Гавриил Григоров / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Систему поддержки молодежи необходимо выстроить по всей стране, заявил Владимир Путин, выступая на заседании Государственного совета.
"Всемерная система поддержки молодежи должна действовать по всей стране, чтобы ею могли свободно пользоваться абсолютно все молодые люди, чтобы они имели возможность получать качественное разностороннее образование, устроиться на интересную работу, чувствовали заботу государства при рождении детей и в приобретении жилья", — сказал президент.
Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 17:55
Росмолодежь будет организовывать встречи с героями спецоперации
Молодежь сегодня оказалась под шквалом информационных атак и находится в уязвимом положении, продолжил глава государства. Задачей властей он назвал необходимость дать молодым людям опору в виде прочных знаний.

"С этой целью в том числе (нужно. — Прим. ред.) разработать и внедрить в учебные процессы отдельный академический курс, посвященный истории и основам российской государственности", — указал Путин.

Он отметил, что сейчас особенно важны проекты просветительской направленности.
Поддержку государства должны чувствовать и специалисты, работающие с молодежью, а условия труда и ресурсы должны соответствовать тем важнейшим задачам, которые решают эти профессионалы, заключил президент.
Президент России Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного совета - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
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