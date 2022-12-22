https://ria.ru/20221222/minsk-1840653211.html
Путин заявил, что Россию "водили за нос" Минскими соглашениями
Путин заявил, что Россию "водили за нос" Минскими соглашениями - РИА Новости, 22.12.2022
Путин заявил, что Россию "водили за нос" Минскими соглашениями
Россия надеялась на мирные договоренности, но нас водили за нос, заявил президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию на Украине. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T18:54
2022-12-22T18:54
2022-12-22T20:45
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
украина
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия надеялась на мирные договоренности, но нас водили за нос, заявил президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию на Украине."Мы все терпели, терпели, терпели и надеялись на мирные договоренности какие-то, а сейчас выясняется, что нас просто водили за нос", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20221222/spetsoperatsiya-1840657442.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Нас просто водили за нос". Путин о Минских соглашениях
"Нас просто водили за нос". Путин о Минских соглашениях
2022-12-22T18:54
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PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Украина
18:54 22.12.2022 (обновлено: 20:45 22.12.2022)
Путин заявил, что Россию "водили за нос" Минскими соглашениями
Президент Путин заявил, что Россию "водили за нос" Минскими соглашениями