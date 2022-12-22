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Путин заявил, что Россию "водили за нос" Минскими соглашениями - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/minsk-1840653211.html
Путин заявил, что Россию "водили за нос" Минскими соглашениями
Путин заявил, что Россию "водили за нос" Минскими соглашениями - РИА Новости, 22.12.2022
Путин заявил, что Россию "водили за нос" Минскими соглашениями
Россия надеялась на мирные договоренности, но нас водили за нос, заявил президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию на Украине. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T18:54
2022-12-22T20:45
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
украина
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия надеялась на мирные договоренности, но нас водили за нос, заявил президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию на Украине."Мы все терпели, терпели, терпели и надеялись на мирные договоренности какие-то, а сейчас выясняется, что нас просто водили за нос", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20221222/spetsoperatsiya-1840657442.html
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"Нас просто водили за нос". Путин о Минских соглашениях
"Нас просто водили за нос". Путин о Минских соглашениях
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россия, владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Украина
18:54 22.12.2022 (обновлено: 20:45 22.12.2022)
 
Путин заявил, что Россию "водили за нос" Минскими соглашениями

Президент Путин заявил, что Россию "водили за нос" Минскими соглашениями

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия надеялась на мирные договоренности, но нас водили за нос, заявил президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию на Украине.
"Мы все терпели, терпели, терпели и надеялись на мирные договоренности какие-то, а сейчас выясняется, что нас просто водили за нос", - сказал Путин журналистам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
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