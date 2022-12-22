https://ria.ru/20221222/minsk-1840653211.html

Путин заявил, что Россию "водили за нос" Минскими соглашениями

Путин заявил, что Россию "водили за нос" Минскими соглашениями - РИА Новости, 22.12.2022

Путин заявил, что Россию "водили за нос" Минскими соглашениями

Россия надеялась на мирные договоренности, но нас водили за нос, заявил президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию на Украине. РИА Новости, 22.12.2022

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2022-12-22T18:54

2022-12-22T20:45

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

украина

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия надеялась на мирные договоренности, но нас водили за нос, заявил президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию на Украине."Мы все терпели, терпели, терпели и надеялись на мирные договоренности какие-то, а сейчас выясняется, что нас просто водили за нос", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20221222/spetsoperatsiya-1840657442.html

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"Нас просто водили за нос". Путин о Минских соглашениях "Нас просто водили за нос". Путин о Минских соглашениях 2022-12-22T18:54 true PT0M08S

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Кирилл Волков

россия, владимир путин, украина