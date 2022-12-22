https://ria.ru/20221222/migranty-1840574266.html

В Россию мигрировало самое большое число украинцев с начала конфликта

В Россию мигрировало самое большое число украинцев с начала конфликта - РИА Новости, 22.12.2022

В Россию мигрировало самое большое число украинцев с начала конфликта

Самое большое число украинцев иммигрировали после начала конфликта в Россию – почти 2,9 миллиона человек, что значительно больше, чем в Польшу и Германию,... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T15:37

2022-12-22T15:37

2022-12-22T15:41

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Самое большое число украинцев иммигрировали после начала конфликта в Россию – почти 2,9 миллиона человек, что значительно больше, чем в Польшу и Германию, следует из данных немецкого статистического агрегатора Statista. Агрегатор опубликовал данные по числу беженцев с Украины, зарегистрированных в Европе и Азии. Сведения собирались с февраля по 13 декабря. Так, согласно статистике, больше всего украинцев за этот период выехали в Россию, на втором месте Польша. "Почти 2,9 миллиона беженцев с Украины... были зарегистрированы в России по состоянию на 3 октября 2022. Кроме того, по сообщениям, более 1,5 миллиона бежали в Польшу по состоянию на 6 декабря 2022 года", - говорится в сообщении на сайте агрегатора. Помимо России и Польши украинцы иммигрировали в Германию (чуть больше 1 миллиона по состоянию на 22 ноября), Чехию (467 тысяч по состоянию на 6 декабря), Италию (173 тысячи по состоянию на 6 декабря) и ряд других европейских стран. Также агрегатор публикует данные по пересечению украинской границы с февраля по 13 декабря. Согласно этим данным, больше всего людей выезжали с Украины в Польшу - 8,2 миллиона человек, в то же время свыше 6 миллионов человек выезжали из Польши на Украину. Ранее УВКБ ООН сообщало, что к 30 августа в Россию прибыли более 2,4 миллиона украинских беженцев, в Польшу – более 1,3 миллиона человек, в Германию – свыше 971 тысячи человек, в Чехию – более 423 тысяч.

https://ria.ru/20221221/polsha-1840145202.html

https://ria.ru/20221213/ukraintsy-1838381328.html

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в мире, польша, россия, украина, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, оон