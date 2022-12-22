https://ria.ru/20221222/mcbain-1840500253.html

Умерла Дайан МакБейн, сыгравшая в "Выходных в Калифорнии" с Элвисом Пресли

Умерла Дайан МакБейн, сыгравшая в "Выходных в Калифорнии" с Элвисом Пресли - РИА Новости, 22.12.2022

Умерла Дайан МакБейн, сыгравшая в "Выходных в Калифорнии" с Элвисом Пресли

В возрасте 81 года скончалась актриса Дайан МакБейн, пишет Deadline. У нее был рак печени. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T17:10

2022-12-22T17:10

2022-12-22T17:10

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. В возрасте 81 года скончалась актриса Дайан МакБейн, пишет Deadline. У нее был рак печени.МакБейн подписала контракт с Warner Brothers Studios на свой 18-й день рождения в 1959-м и в тот же год дебютировала на ТВ в эпизоде сериала "Мэверик" с Джеймсом Гарнером.Вскоре она появилась в картине "Ледяное место" с Ричардом Бертоном и получила главную роль в сериале "Серфсайд 6". В 1961-м вышел фильм "Клодель Инглиш", свою героиню в котором Дайан называла самой любимой. Также она снималась в сериале "Бэтмен" – сыграла Пинки Пинстон.Ее самая узнаваемая роль – Диана Сент-Клэр в "Выходных в Калифорнии", писательница, которая ни перед чем не остановится, чтобы написать очерк о знаменитом гонщике и певце Майке МакКое. Образ последнего воплотил на экране Элвис Пресли. Актриса также была защитницей жертв преступлений сексуального характера. В 1982 году на Рождество на нее саму напали. Двое мужчин избили ее и изнасиловали. Случившееся сильно повлияло на память артистки и способность концентрироваться.

https://ria.ru/20221221/hodges-1840179436.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, элвис пресли