https://ria.ru/20221222/mcbain-1840500253.html
Умерла Дайан МакБейн, сыгравшая в "Выходных в Калифорнии" с Элвисом Пресли
Умерла Дайан МакБейн, сыгравшая в "Выходных в Калифорнии" с Элвисом Пресли - РИА Новости, 22.12.2022
Умерла Дайан МакБейн, сыгравшая в "Выходных в Калифорнии" с Элвисом Пресли
В возрасте 81 года скончалась актриса Дайан МакБейн, пишет Deadline. У нее был рак печени. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T17:10
2022-12-22T17:10
2022-12-22T17:10
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. В возрасте 81 года скончалась актриса Дайан МакБейн, пишет Deadline. У нее был рак печени.МакБейн подписала контракт с Warner Brothers Studios на свой 18-й день рождения в 1959-м и в тот же год дебютировала на ТВ в эпизоде сериала "Мэверик" с Джеймсом Гарнером.Вскоре она появилась в картине "Ледяное место" с Ричардом Бертоном и получила главную роль в сериале "Серфсайд 6". В 1961-м вышел фильм "Клодель Инглиш", свою героиню в котором Дайан называла самой любимой. Также она снималась в сериале "Бэтмен" – сыграла Пинки Пинстон.Ее самая узнаваемая роль – Диана Сент-Клэр в "Выходных в Калифорнии", писательница, которая ни перед чем не остановится, чтобы написать очерк о знаменитом гонщике и певце Майке МакКое. Образ последнего воплотил на экране Элвис Пресли. Актриса также была защитницей жертв преступлений сексуального характера. В 1982 году на Рождество на нее саму напали. Двое мужчин избили ее и изнасиловали. Случившееся сильно повлияло на память артистки и способность концентрироваться.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, элвис пресли
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Элвис Пресли
Умерла Дайан МакБейн, сыгравшая в "Выходных в Калифорнии" с Элвисом Пресли
В 81 год умерла Дайан МакБейн, сыгравшая в "Выходных в Калифорнии" с Элвисом Пресли
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости.
В возрасте 81 года скончалась актриса Дайан МакБейн, пишет
Deadline. У нее был рак печени.
МакБейн подписала контракт с Warner Brothers Studios на свой 18-й день рождения в 1959-м и в тот же год дебютировала на ТВ в эпизоде сериала "Мэверик" с Джеймсом Гарнером.
Вскоре она появилась в картине "Ледяное место" с Ричардом Бертоном и получила главную роль в сериале "Серфсайд 6".
В 1961-м вышел фильм "Клодель Инглиш", свою героиню в котором Дайан называла самой любимой.
Также она снималась в сериале "Бэтмен" – сыграла Пинки Пинстон.
Ее самая узнаваемая роль – Диана Сент-Клэр в "Выходных в Калифорнии", писательница, которая ни перед чем не остановится, чтобы написать очерк о знаменитом гонщике и певце Майке МакКое. Образ последнего воплотил на экране Элвис Пресли.
Актриса также была защитницей жертв преступлений сексуального характера. В 1982 году на Рождество на нее саму напали. Двое мужчин избили ее и изнасиловали. Случившееся сильно повлияло на память артистки и способность концентрироваться.