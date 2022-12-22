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В Марьинке идут бои за оставшуюся часть города - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/marinka-1840481731.html
В Марьинке идут бои за оставшуюся часть города
В Марьинке идут бои за оставшуюся часть города - РИА Новости, 22.12.2022
В Марьинке идут бои за оставшуюся часть города
Российские войска в ближайшее время освободят Марьинку, несмотря на то что противник пытается закрепиться на окраинах, заявил РИА Новости врио главы Донецкой... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T11:58
2022-12-22T13:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
донецк
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российские войска в ближайшее время освободят Марьинку, несмотря на то что противник пытается закрепиться на окраинах, заявил РИА Новости врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Подразделения в Марьинке продвигаются, там уже идет борьба за освобождение оставшейся части города. Но противник сопротивляется, пытается уцепиться за каждую постройку. У них такой, судя по всему, приказ", — сказал собеседник агентства.Противник не считается с потерями и продолжает присылать новые резервы, подчеркнул Пушилин.Марьинка находится в километре от Петровского района Донецка. Там расположены значительные позиции украинских сил. Это одна из точек, откуда ВСУ регулярно обстреливают столицу ДНР из артиллерии.Россия проводит специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221219/spetsoperatsiya-1839747336.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, донецк, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Донецк, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:58 22.12.2022 (обновлено: 13:00 22.12.2022)
 
В Марьинке идут бои за оставшуюся часть города

Пушилин заявил, что ВСУ пытаются закрепиться в оставшейся подконтрольной им части Марьинки

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в медиабанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР ведут наступление в поселке Марьинка
Военнослужащие Народной милиции ДНР ведут наступление в поселке Марьинка - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Военнослужащие Народной милиции ДНР ведут наступление в поселке Марьинка. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российские войска в ближайшее время освободят Марьинку, несмотря на то что противник пытается закрепиться на окраинах, заявил РИА Новости врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Подразделения в Марьинке продвигаются, там уже идет борьба за освобождение оставшейся части города. Но противник сопротивляется, пытается уцепиться за каждую постройку. У них такой, судя по всему, приказ", — сказал собеседник агентства.
Уничтожение опорного пункта с наемниками под Марьинкой - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 15:15Специальная военная операция на Украине
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Противник не считается с потерями и продолжает присылать новые резервы, подчеркнул Пушилин.

"Тем не менее для нас важны каждые 50-100 метров, на которые продвигаются наши подразделения в ежедневном формате, поэтому совсем скоро мы Марьинку увидим уже полностью освобожденной с выходом на следующее направление — это и Красногоровка, это и другие важные сейчас для нас населенные пункты, которые намечены следующими для освобождения", — заключил врио главы региона.

Марьинка находится в километре от Петровского района Донецка. Там расположены значительные позиции украинских сил. Это одна из точек, откуда ВСУ регулярно обстреливают столицу ДНР из артиллерии.
Россия проводит специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинДонецкРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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