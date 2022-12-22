https://ria.ru/20221222/marinka-1840481731.html

В Марьинке идут бои за оставшуюся часть города

В Марьинке идут бои за оставшуюся часть города - РИА Новости, 22.12.2022

В Марьинке идут бои за оставшуюся часть города

Российские войска в ближайшее время освободят Марьинку, несмотря на то что противник пытается закрепиться на окраинах, заявил РИА Новости врио главы Донецкой... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T11:58

2022-12-22T11:58

2022-12-22T13:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

донецк

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российские войска в ближайшее время освободят Марьинку, несмотря на то что противник пытается закрепиться на окраинах, заявил РИА Новости врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Подразделения в Марьинке продвигаются, там уже идет борьба за освобождение оставшейся части города. Но противник сопротивляется, пытается уцепиться за каждую постройку. У них такой, судя по всему, приказ", — сказал собеседник агентства.Противник не считается с потерями и продолжает присылать новые резервы, подчеркнул Пушилин.Марьинка находится в километре от Петровского района Донецка. Там расположены значительные позиции украинских сил. Это одна из точек, откуда ВСУ регулярно обстреливают столицу ДНР из артиллерии.Россия проводит специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221219/spetsoperatsiya-1839747336.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

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