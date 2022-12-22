https://ria.ru/20221222/lotereya-1840408377.html

Исследование показало, как часто россияне играют в лотереи

Исследование показало, как часто россияне играют в лотереи - РИА Новости, 22.12.2022

Исследование показало, как часто россияне играют в лотереи

Почти половина участников лотерей играют чаще, чем раз в месяц, при этом больше всего игроков среди мужчин в возрасте 25-34 лет, говорится в исследовании... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T04:15

2022-12-22T04:15

2022-12-22T10:27

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840445279_0:140:2111:1328_1920x0_80_0_0_23a7533e7b1c31547e8e3401bbaec983.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Почти половина участников лотерей играют чаще, чем раз в месяц, при этом больше всего игроков среди мужчин в возрасте 25-34 лет, говорится в исследовании компании "Национальная Лотерея", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. "Почти половина - 49% - играют несколько раз в месяц, 18% - один раз в месяц, а 33% - реже раза в месяц, принимая участие преимущественно в праздничных крупных розыгрышах", - сообщает компания по результатам опроса, проведенного в октябре среди 1102 игроков в государственные лотереи в возрасте от 25 до 60 лет. Как уточняют авторы исследования, среди этих 49% чаще всего в лотереи играют молодые мужчины. "Мы провели опрос среди участников лотерей и выяснили, что чаще всего в лотереи играют мужчины в возрасте 25-34 лет, живущие в крупных городах, с детьми и средним доходом", - сообщают в компании. При этом там отмечают, что разрыв между гендерными показателями небольшой: 53% участников лотерей - мужчины и 47% - женщины. Согласно исследованию, люди в возрасте 25-34 лет составляют 45% заядлых участников лотерей, в возрасте 35-50 лет - 30%, а 41-50 лет - 25%. При этом детей до 14 лет имеют 58% активных участников. По данным компании, 68% активных игроков живут в городах-миллионниках, при этом 48% имеют средний доход, 28% игроков зарабатывают выше среднего, а 22% - ниже среднего.

https://ria.ru/20221221/dokhody-1840145699.html

https://ria.ru/20221204/vyigryshi-1836169197.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество