https://ria.ru/20221222/litva-1840565285.html
Сейм одобрил запрет на оружие живущим в Литве россиянам и белорусам
Сейм одобрил запрет на оружие живущим в Литве россиянам и белорусам - РИА Новости, 22.12.2022
Сейм одобрил запрет на оружие живущим в Литве россиянам и белорусам
Сейм Литвы одобрил поправки к закону о контроле оружия и боеприпасов, по которому с 1 апреля 2023 года живущим в стране гражданам России и Белоруссии... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T15:17
2022-12-22T15:17
2022-12-22T15:17
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сейм Литвы одобрил поправки к закону о контроле оружия и боеприпасов, по которому с 1 апреля 2023 года живущим в стране гражданам России и Белоруссии запрещается владеть оружием и боеприпасами, говорится в сообщении на сайте парламента. "Сейм одобрил поправки к закону о контроле оружия и боеприпасов... В законе регламентируется запрет приобретать и иметь оружие, приспособления к нему, боеприпасы и их части гражданам Российской Федерации и Республики Беларусь, не имеющим гражданства Литвы", - указывается в сообщении. За поправки голосовали 112 депутатов сейма, один был против и 13 воздержались. Отмечается, что новая редакция закона вступит в силу 1 апреля, до этого времени россияне и белорусы, владеющие оружием и боеприпасами по лицензии, обязаны перепродать их другим лицам, иначе после вступления закона в силу они будут изъяты.
https://ria.ru/20220813/litva-1809375157.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, литва, россия, белоруссия
В мире, Литва, Россия, Белоруссия
Сейм одобрил запрет на оружие живущим в Литве россиянам и белорусам
Сейм Литвы одобрил запрет живущим в стране россиянам и белорусам владеть оружием
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сейм Литвы одобрил поправки к закону о контроле оружия и боеприпасов, по которому с 1 апреля 2023 года живущим в стране гражданам России и Белоруссии запрещается владеть оружием и боеприпасами, говорится в сообщении на сайте парламента.
"Сейм одобрил поправки к закону о контроле оружия и боеприпасов... В законе регламентируется запрет приобретать и иметь оружие, приспособления к нему, боеприпасы и их части гражданам Российской Федерации и Республики Беларусь, не имеющим гражданства Литвы", - указывается в сообщении.
За поправки голосовали 112 депутатов сейма, один был против и 13 воздержались.
Отмечается, что новая редакция закона вступит в силу 1 апреля, до этого времени россияне и белорусы, владеющие оружием и боеприпасами по лицензии, обязаны перепродать их другим лицам, иначе после вступления закона в силу они будут изъяты.