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Сейм одобрил запрет на оружие живущим в Литве россиянам и белорусам - РИА Новости, 22.12.2022
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Сейм одобрил запрет на оружие живущим в Литве россиянам и белорусам
Сейм одобрил запрет на оружие живущим в Литве россиянам и белорусам - РИА Новости, 22.12.2022
Сейм одобрил запрет на оружие живущим в Литве россиянам и белорусам
Сейм Литвы одобрил поправки к закону о контроле оружия и боеприпасов, по которому с 1 апреля 2023 года живущим в стране гражданам России и Белоруссии... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T15:17
2022-12-22T15:17
в мире
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сейм Литвы одобрил поправки к закону о контроле оружия и боеприпасов, по которому с 1 апреля 2023 года живущим в стране гражданам России и Белоруссии запрещается владеть оружием и боеприпасами, говорится в сообщении на сайте парламента. "Сейм одобрил поправки к закону о контроле оружия и боеприпасов... В законе регламентируется запрет приобретать и иметь оружие, приспособления к нему, боеприпасы и их части гражданам Российской Федерации и Республики Беларусь, не имеющим гражданства Литвы", - указывается в сообщении. За поправки голосовали 112 депутатов сейма, один был против и 13 воздержались. Отмечается, что новая редакция закона вступит в силу 1 апреля, до этого времени россияне и белорусы, владеющие оружием и боеприпасами по лицензии, обязаны перепродать их другим лицам, иначе после вступления закона в силу они будут изъяты.
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в мире, литва, россия, белоруссия
В мире, Литва, Россия, Белоруссия
15:17 22.12.2022
 
Сейм одобрил запрет на оружие живущим в Литве россиянам и белорусам

Сейм Литвы одобрил запрет живущим в стране россиянам и белорусам владеть оружием

© Фото : sfuСейм Литвы
Сейм Литвы - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© Фото : sfu
Сейм Литвы. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сейм Литвы одобрил поправки к закону о контроле оружия и боеприпасов, по которому с 1 апреля 2023 года живущим в стране гражданам России и Белоруссии запрещается владеть оружием и боеприпасами, говорится в сообщении на сайте парламента.
"Сейм одобрил поправки к закону о контроле оружия и боеприпасов... В законе регламентируется запрет приобретать и иметь оружие, приспособления к нему, боеприпасы и их части гражданам Российской Федерации и Республики Беларусь, не имеющим гражданства Литвы", - указывается в сообщении.
За поправки голосовали 112 депутатов сейма, один был против и 13 воздержались.
Отмечается, что новая редакция закона вступит в силу 1 апреля, до этого времени россияне и белорусы, владеющие оружием и боеприпасами по лицензии, обязаны перепродать их другим лицам, иначе после вступления закона в силу они будут изъяты.
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