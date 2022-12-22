https://ria.ru/20221222/litva-1840565285.html

Сейм одобрил запрет на оружие живущим в Литве россиянам и белорусам

Сейм одобрил запрет на оружие живущим в Литве россиянам и белорусам - РИА Новости, 22.12.2022

Сейм одобрил запрет на оружие живущим в Литве россиянам и белорусам

Сейм Литвы одобрил поправки к закону о контроле оружия и боеприпасов, по которому с 1 апреля 2023 года живущим в стране гражданам России и Белоруссии... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T15:17

2022-12-22T15:17

2022-12-22T15:17

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сейм Литвы одобрил поправки к закону о контроле оружия и боеприпасов, по которому с 1 апреля 2023 года живущим в стране гражданам России и Белоруссии запрещается владеть оружием и боеприпасами, говорится в сообщении на сайте парламента. "Сейм одобрил поправки к закону о контроле оружия и боеприпасов... В законе регламентируется запрет приобретать и иметь оружие, приспособления к нему, боеприпасы и их части гражданам Российской Федерации и Республики Беларусь, не имеющим гражданства Литвы", - указывается в сообщении. За поправки голосовали 112 депутатов сейма, один был против и 13 воздержались. Отмечается, что новая редакция закона вступит в силу 1 апреля, до этого времени россияне и белорусы, владеющие оружием и боеприпасами по лицензии, обязаны перепродать их другим лицам, иначе после вступления закона в силу они будут изъяты.

https://ria.ru/20220813/litva-1809375157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, литва, россия, белоруссия