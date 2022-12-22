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Татарстан признан лидером по цифровой трансформации в России

Татарстан признан лидером по цифровой трансформации в России - РИА Новости, 22.12.2022

Татарстан признан лидером по цифровой трансформации в России

Татарстан по итогам 2022 года занял первое место в рейтинге руководителей цифровой трансформации среди регионов РФ, сообщает минцифры республики. РИА Новости, 22.12.2022

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айрат хайруллин

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КАЗАНЬ, 22 дек – РИА Новости. Татарстан по итогам 2022 года занял первое место в рейтинге руководителей цифровой трансформации среди регионов РФ, сообщает минцифры республики. В рейтинге руководителей цифровой трансформации регионы оцениваются по семи критериям: цифровая зрелость региона, платформа обратной связи (нормативные документы, подключение объектов, работа с обращениями), меры поддержки ИТ-отрасли, информационная безопасность, эксплуатация системы межведомственного электронного взаимодействия, уровень импортонезависимости ПО и перевод массовых социально значимых услуг в электронный вид. По последним четырем показателям Татарстан набрал максимальное количество баллов. "Татарстан занял первое место в рейтинге руководителей цифровой трансформации (РЦТ) среди всех субъектов Российской Федерации по итогам 2022 года. Это результат работы всей цифровой команды республики под руководством заместителя премьер-министра Татарстана – руководителя аппарата кабинета министров Шамиля Гафарова", - говорится в сообщении. Как отметил министр цифрового развития республики Айрат Хайруллин, рейтинг с 2021 года составляют министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и Российская академия народного хозяйства и государственной службы. По его словам, результаты рейтинга демонстрируют, насколько комфортно чувствуют себя жители Татарстана, а на первое место республику вывели несколько ключевых проектов. По информации минцифры Татарстана, работа по разным направлениям цифровизации проводилась в течение всего года. К декабрю Татарстан первым в России перевел все государственные и муниципальные услуги в электронный вид – теперь 319 значимых услуг доступны жителям республики онлайн. Одним из крупных стал проект по цифровизации Республиканской клинической больницы, которая прошла международную сертификацию HIMSS и получила международный статус цифровой клиники. На цифровизацию клиники правительство Татарстана выделило 450 миллионов рублей. Кроме того, были оснащены компьютерами сельские ФАПы. Поддержка отрасли включает льготную ипотеку для ИТ-специалистов: Татарстан по итогам года вошел в число регионов, где этой мерой пользовались чаще всего. Важным событием для ИТ-сообщества республики стало открытие нового ИТ-парка имени Башира Рамеева в Казани, общая площадь которого составляет 49,7 тысячи квадратных метров. В 2022 году также запущено несколько интерактивных проектов. В приложении "Я - школьник" осенью стартовал конкурс по безопасности дорожного движения, дан старт конкурсу для школьников "Дай пять!". В цифровом сервисе "Локоло" запущено первое голосование собственников жилья многоквартирного дома в Казани.

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айрат хайруллин, россия, казань