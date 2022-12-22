https://ria.ru/20221222/kurs-1840591352.html

Официальный курс доллара на пятницу вырос до 72,13 рубля

Официальный курс доллара на пятницу вырос до 72,13 рубля - РИА Новости, 22.12.2022

Официальный курс доллара на пятницу вырос до 72,13 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,61 рубля - до 72,1306 рубля, курс юаня - на 17,64 копейки, до 10,2600 рубля, курс... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T16:28

2022-12-22T16:28

2022-12-22T16:28

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,61 рубля - до 72,1306 рубля, курс юаня - на 17,64 копейки, до 10,2600 рубля, курс евро - на 1,55 рубля, до 76,6446 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа