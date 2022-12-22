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Официальный курс доллара на пятницу вырос до 72,13 рубля
Официальный курс доллара на пятницу вырос до 72,13 рубля - РИА Новости, 22.12.2022
Официальный курс доллара на пятницу вырос до 72,13 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,61 рубля - до 72,1306 рубля, курс юаня - на 17,64 копейки, до 10,2600 рубля, курс... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:28
2022-12-22T16:28
2022-12-22T16:28
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,61 рубля - до 72,1306 рубля, курс юаня - на 17,64 копейки, до 10,2600 рубля, курс евро - на 1,55 рубля, до 76,6446 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Официальный курс доллара на пятницу вырос до 72,13 рубля
Официальный курс доллара на пятницу вырос до 72,13 рубля, евро — до 76,65 рубля