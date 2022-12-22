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Курс евро поднялся выше 77 рублей впервые с 27 апреля - РИА Новости, 22.12.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221222/kurs-1840490551.html
Курс евро поднялся выше 77 рублей впервые с 27 апреля
Курс евро поднялся выше 77 рублей впервые с 27 апреля - РИА Новости, 22.12.2022
Курс евро поднялся выше 77 рублей впервые с 27 апреля
Рубль продолжает снижаться: евро подскакивал выше 77 рублей впервые с 27 апреля, доллар торгуется по 72,3 рубля, юань – по 10,266 рубля, следует из данных... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T12:18
2022-12-22T12:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
курс рубля
курс доллара
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Рубль продолжает снижаться: евро подскакивал выше 77 рублей впервые с 27 апреля, доллар торгуется по 72,3 рубля, юань – по 10,266 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 12.06 мск поднимается на 1,33 рубля - до 76,93 рубля и уже поднимался до 77,02 рубля, юаня - на 18,7 копейки, до 10,266 рубля, доллара – на 1,27 рубля, до 72,27 рубля.
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экономика, московская биржа, россия, курс рубля, курс доллара
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия, Курс рубля, Курс доллара
12:18 22.12.2022
 
Курс евро поднялся выше 77 рублей впервые с 27 апреля

Курс евро на Московской бирже поднялся до 77,02 рубля впервые с 27 апреля

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗнаки доллара и евро у входа в обменный пункт валют
Знаки доллара и евро у входа в обменный пункт валют - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Знаки доллара и евро у входа в обменный пункт валют. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Рубль продолжает снижаться: евро подскакивал выше 77 рублей впервые с 27 апреля, доллар торгуется по 72,3 рубля, юань – по 10,266 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 12.06 мск поднимается на 1,33 рубля - до 76,93 рубля и уже поднимался до 77,02 рубля, юаня - на 18,7 копейки, до 10,266 рубля, доллара – на 1,27 рубля, до 72,27 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаРоссияКурс рубляКурс доллара
 
 
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