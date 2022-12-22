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Курс евро поднялся выше 77 рублей впервые с 27 апреля

Курс евро поднялся выше 77 рублей впервые с 27 апреля - РИА Новости, 22.12.2022

Курс евро поднялся выше 77 рублей впервые с 27 апреля

Рубль продолжает снижаться: евро подскакивал выше 77 рублей впервые с 27 апреля, доллар торгуется по 72,3 рубля, юань – по 10,266 рубля, следует из данных... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T12:18

2022-12-22T12:18

2022-12-22T12:18

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Рубль продолжает снижаться: евро подскакивал выше 77 рублей впервые с 27 апреля, доллар торгуется по 72,3 рубля, юань – по 10,266 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 12.06 мск поднимается на 1,33 рубля - до 76,93 рубля и уже поднимался до 77,02 рубля, юаня - на 18,7 копейки, до 10,266 рубля, доллара – на 1,27 рубля, до 72,27 рубля.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, россия, курс рубля, курс доллара