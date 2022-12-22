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Курс доллара поднялся выше 72 рублей впервые с 29 апреля
Курс доллара поднялся выше 72 рублей впервые с 29 апреля - РИА Новости, 22.12.2022
Курс доллара поднялся выше 72 рублей впервые с 29 апреля
Рубль продолжает снижение и к доллару, и к евро, и к юаню, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T08:48
2022-12-22T08:48
2022-12-22T10:36
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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курс доллара
россия
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Рубль продолжает снижение и к доллару, и к евро, и к юаню, следует из данных Московской биржи. Так, курс американской валюты расчетами "завтра" к 8:38 мск прибавил 1,02 рубля, поднявшись до 72,02 — это максимум с 29 апреля. Евро дорожал на 1,25 рубля, до 76,85, а юань — на 18,8 копейки, до 10,267 рубля.Российская валюта активно дешевеет уже четвертый день подряд. По словам аналитиков, здесь сказываются сразу несколько негативных факторов: снижение сальдо торгового баланса за последние два месяца, кассовое исполнение бюджета, повышенный спрос со стороны импортеров и снижение цен на нефть марки Urals почти на 18 процентов за последний месяц.При этом внешний позитивный фон — рост цен на нефть марки Brent до 82 долларов за баррель — практически никак не влияет на курс.Как полагает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций", девальвационный импульс рубля затухнет, достигнув сильной зоны сопротивления 70-72 рубля за доллар, и, возможно, вблизи этих уровней курс доллара будет в ближайшее время искать новый баланс.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, курс рубля, курс доллара, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Курс рубля, Курс доллара, Россия
08:48 22.12.2022 (обновлено: 10:36 22.12.2022)
Курс доллара поднялся выше 72 рублей впервые с 29 апреля
Курс доллара на торгах Мосбиржи впервые с 29 апреля преодолел планку в 72 рубля
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости.
Рубль продолжает снижение и к доллару, и к евро, и к юаню, следует из данных
Московской биржи.
Так, курс американской валюты расчетами "завтра" к 8:38 мск прибавил 1,02 рубля, поднявшись до 72,02 — это максимум с 29 апреля. Евро дорожал на 1,25 рубля, до 76,85, а юань — на 18,8 копейки, до 10,267 рубля.
Российская валюта активно дешевеет уже четвертый день подряд. По словам аналитиков, здесь сказываются сразу несколько негативных факторов: снижение сальдо торгового баланса за последние два месяца, кассовое исполнение бюджета, повышенный спрос со стороны импортеров и снижение цен на нефть марки Urals почти на 18 процентов за последний месяц.
При этом внешний позитивный фон — рост цен на нефть марки Brent до 82 долларов за баррель — практически никак не влияет на курс.
Как полагает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций", девальвационный импульс рубля затухнет, достигнув сильной зоны сопротивления 70-72 рубля за доллар, и, возможно, вблизи этих уровней курс доллара будет в ближайшее время искать новый баланс.