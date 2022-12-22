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Crew Dragon с российским космонавтом на борту отправят на МКС в феврале - РИА Новости, 22.12.2022
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Crew Dragon с российским космонавтом на борту отправят на МКС в феврале
Crew Dragon с российским космонавтом на борту отправят на МКС в феврале - РИА Новости, 22.12.2022
Crew Dragon с российским космонавтом на борту отправят на МКС в феврале
Новый экипаж корабля Crew Dragon с россиянином Андреем Федяевым на борту отправится на Международную космическую станцию (МКС) не раньше середины февраля,... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T09:19
2022-12-22T09:19
космос - риа наука
наса
роскосмос
канаверал
флорида
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Новый экипаж корабля Crew Dragon с россиянином Андреем Федяевым на борту отправится на Международную космическую станцию (МКС) не раньше середины февраля, сообщили в НАСА. Запуск состоится с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. В экипаж корабля, помимо россиянина, войдут два американских астронавта Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади. Для Федяева, аль-Нейади и Хобурга предстоящий полет в космос будет первым в карьере. Российский космонавт Андрей Федяев станет вторым россиянином, совершающим полет на американском корабле Crew Dragon в рамках соглашения о перекрестных полетах на МКС. Ранее в октябре корабль с миссией Crew-5 доставил на орбиту россиянку Анну Кикину. В обмен на полеты российских космонавтов на Crew Dragon "Роскосмос" доставляет на МКС американских астронавтов на корабле "Союз". Планируется, что следующий российский и один американский корабль стартуют в рамках перекрестных полетов к МКС в 2024 году.
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космос - риа наука, наса, роскосмос, канаверал, флорида, международная космическая станция (мкс), dragon spacex
Космос - РИА Наука, НАСА, Роскосмос, Канаверал, Флорида, Международная космическая станция (МКС), Dragon SpaceX
09:19 22.12.2022
 
Crew Dragon с российским космонавтом на борту отправят на МКС в феврале

НАСА: Crew Dragon с российским космонавтом на борту отправится к МКС в середине февраля

© AP Photo / Chris O'MearaСтарт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с космодрома во Флориде
Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с космодрома во Флориде - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / Chris O'Meara
Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с космодрома во Флориде. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Новый экипаж корабля Crew Dragon с россиянином Андреем Федяевым на борту отправится на Международную космическую станцию (МКС) не раньше середины февраля, сообщили в НАСА.
"Самая ранняя дата запуска экипажа миссии Crew-6... середина февраля 2023 года", - сообщило американское космическое ведомство.
Запуск состоится с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. В экипаж корабля, помимо россиянина, войдут два американских астронавта Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади. Для Федяева, аль-Нейади и Хобурга предстоящий полет в космос будет первым в карьере.
Российский космонавт Андрей Федяев станет вторым россиянином, совершающим полет на американском корабле Crew Dragon в рамках соглашения о перекрестных полетах на МКС. Ранее в октябре корабль с миссией Crew-5 доставил на орбиту россиянку Анну Кикину. В обмен на полеты российских космонавтов на Crew Dragon "Роскосмос" доставляет на МКС американских астронавтов на корабле "Союз". Планируется, что следующий российский и один американский корабль стартуют в рамках перекрестных полетов к МКС в 2024 году.
Россиянка Анна Кикина перед отправкой на стартовую площадку американского космодрома на мысе Канаверал перед полетом на корабле Crew Dragon - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
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Космос - РИА НаукаНАСАРоскосмосКанавералФлоридаМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceX
 
 
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