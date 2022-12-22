https://ria.ru/20221222/kosmos-1840428262.html

Crew Dragon с российским космонавтом на борту отправят на МКС в феврале

Crew Dragon с российским космонавтом на борту отправят на МКС в феврале - РИА Новости, 22.12.2022

Crew Dragon с российским космонавтом на борту отправят на МКС в феврале

Новый экипаж корабля Crew Dragon с россиянином Андреем Федяевым на борту отправится на Международную космическую станцию (МКС) не раньше середины февраля,... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T09:19

2022-12-22T09:19

2022-12-22T09:19

космос - риа наука

наса

роскосмос

канаверал

флорида

международная космическая станция (мкс)

dragon spacex

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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Новый экипаж корабля Crew Dragon с россиянином Андреем Федяевым на борту отправится на Международную космическую станцию (МКС) не раньше середины февраля, сообщили в НАСА. Запуск состоится с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. В экипаж корабля, помимо россиянина, войдут два американских астронавта Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади. Для Федяева, аль-Нейади и Хобурга предстоящий полет в космос будет первым в карьере. Российский космонавт Андрей Федяев станет вторым россиянином, совершающим полет на американском корабле Crew Dragon в рамках соглашения о перекрестных полетах на МКС. Ранее в октябре корабль с миссией Crew-5 доставил на орбиту россиянку Анну Кикину. В обмен на полеты российских космонавтов на Crew Dragon "Роскосмос" доставляет на МКС американских астронавтов на корабле "Союз". Планируется, что следующий российский и один американский корабль стартуют в рамках перекрестных полетов к МКС в 2024 году.

https://ria.ru/20221008/kosmos-1822342078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, наса, роскосмос, канаверал, флорида, международная космическая станция (мкс), dragon spacex