https://ria.ru/20221222/kosmos-1840428262.html
Crew Dragon с российским космонавтом на борту отправят на МКС в феврале
Crew Dragon с российским космонавтом на борту отправят на МКС в феврале - РИА Новости, 22.12.2022
Crew Dragon с российским космонавтом на борту отправят на МКС в феврале
Новый экипаж корабля Crew Dragon с россиянином Андреем Федяевым на борту отправится на Международную космическую станцию (МКС) не раньше середины февраля,... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T09:19
2022-12-22T09:19
2022-12-22T09:19
космос - риа наука
наса
роскосмос
канаверал
флорида
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Новый экипаж корабля Crew Dragon с россиянином Андреем Федяевым на борту отправится на Международную космическую станцию (МКС) не раньше середины февраля, сообщили в НАСА. Запуск состоится с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. В экипаж корабля, помимо россиянина, войдут два американских астронавта Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади. Для Федяева, аль-Нейади и Хобурга предстоящий полет в космос будет первым в карьере. Российский космонавт Андрей Федяев станет вторым россиянином, совершающим полет на американском корабле Crew Dragon в рамках соглашения о перекрестных полетах на МКС. Ранее в октябре корабль с миссией Crew-5 доставил на орбиту россиянку Анну Кикину. В обмен на полеты российских космонавтов на Crew Dragon "Роскосмос" доставляет на МКС американских астронавтов на корабле "Союз". Планируется, что следующий российский и один американский корабль стартуют в рамках перекрестных полетов к МКС в 2024 году.
https://ria.ru/20221008/kosmos-1822342078.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, наса, роскосмос, канаверал, флорида, международная космическая станция (мкс), dragon spacex
Космос - РИА Наука, НАСА, Роскосмос, Канаверал, Флорида, Международная космическая станция (МКС), Dragon SpaceX
Crew Dragon с российским космонавтом на борту отправят на МКС в феврале
НАСА: Crew Dragon с российским космонавтом на борту отправится к МКС в середине февраля