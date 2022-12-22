https://ria.ru/20221222/korzina-1840405865.html

В России создали тренажер "Корзина" для обучения операторов дронов

В России создали тренажер "Корзина" для обучения операторов дронов - РИА Новости, 22.12.2022

В России создали тренажер "Корзина" для обучения операторов дронов

В России создали универсальный тренажер "Корзина" для обучения прицельному бомбометанию, разведке и корректировке артиллерийского огня с коптеров и дронов... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T03:21

2022-12-22T03:21

2022-12-22T03:21

безопасность

технологии

россия

москва

gps

глонасс (система навигации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/04/1836271024_0:99:2730:1635_1920x0_80_0_0_17804d34b1e2813a190ea4d6f9bde155.jpg

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. В России создали универсальный тренажер "Корзина" для обучения прицельному бомбометанию, разведке и корректировке артиллерийского огня с коптеров и дронов самолетного типа, сообщил РИА Новости директор по развитию компании "ALFA Центр мишеней", где разработали тренажер, Анатолий Сманцер. "Мы откликнулись на потребности специальной военной операции и создали универсальный тренажер "Корзина" для подготовки операторов дронов. Наш тренажер позволяет готовить специалистов под три типа задач: разведка и обнаружение, целеуказание и корректировка огня артиллерии, поражение наземных целей боевой полезной нагрузкой", - рассказал Сманцер. "Корзина" позволяет создавать на неподготовленном пространстве площадью до 3 квадратных километров различные тактические ситуации, моделировать индивидуальные и групповые (для отработки действий роя беспилотников) упражнения на любой местности и в любое время суток. Комплекс состоит из программного обеспечения, блока управления или планшета руководителя занятий, сети исполнительных блоков с набором различных габаритных мишеней, имитаторов свойств целей и имитаторов разрыва артиллерийских снарядов в видимом и инфракрасном спектрах. Мишени представляют собой набор габаритных щитов с датчиками попадания, модулем GPS/ГЛОНАСС и системой нагрева, имитирующей тепловую сигнатуру цели или тепло взрыва артиллерийского снаряда. Координаты и статус мишеней отображаются на пульте управления руководителя занятия. Из особенностей тренажера разработчики также отмечают автономность работы элементов тренажера свыше 12 часов, а также открытую архитектуру комплекса, позволяющую в дальнейшем расширять его функционал. Разработка впервые представлена широкой общественности на выставке "Экипировка", которая проходила 16-18 декабря на ВДНХ в Москве.

https://ria.ru/20221220/dron-1839882947.html

https://ria.ru/20221222/ekipirovka-1840405404.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, россия, москва, gps, глонасс (система навигации)