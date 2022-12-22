https://ria.ru/20221222/korni-1840665847.html

Путин рассказал об общих исторических корнях у народов России и Украины

Путин рассказал об общих исторических корнях у народов России и Украины - РИА Новости, 22.12.2022

Путин рассказал об общих исторических корнях у народов России и Украины

Корни между народами России и Украины сильнее того, что нас пытается разъединить, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T19:51

2022-12-22T19:51

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Корни между народами России и Украины сильнее того, что нас пытается разъединить, заявил президент России Владимир Путин. "Мы ведь исходили из чего в свое время? Исходили из того, что ладно Советский союз прекратил свое существование, но, как я и вчера говорил на коллегии Министерства обороны, ... наши общие исторические корни - корни культурной, духовной общности - они будут сильнее, чем то, что нас растаскивают, а такие тренды всегда были. То, что объединяет, сильнее", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20221027/ukraintsy-1827302074.html

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в мире, владимир путин, россия, украина