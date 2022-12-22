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Путин рассказал об общих исторических корнях у народов России и Украины - РИА Новости, 22.12.2022
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Путин рассказал об общих исторических корнях у народов России и Украины
Путин рассказал об общих исторических корнях у народов России и Украины - РИА Новости, 22.12.2022
Путин рассказал об общих исторических корнях у народов России и Украины
Корни между народами России и Украины сильнее того, что нас пытается разъединить, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T19:51
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в мире
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россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Корни между народами России и Украины сильнее того, что нас пытается разъединить, заявил президент России Владимир Путин. "Мы ведь исходили из чего в свое время? Исходили из того, что ладно Советский союз прекратил свое существование, но, как я и вчера говорил на коллегии Министерства обороны, ... наши общие исторические корни - корни культурной, духовной общности - они будут сильнее, чем то, что нас растаскивают, а такие тренды всегда были. То, что объединяет, сильнее", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20221027/ukraintsy-1827302074.html
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в мире, владимир путин, россия, украина
В мире, Владимир Путин, Россия, Украина
19:51 22.12.2022 (обновлено: 21:06 22.12.2022)
 
Путин рассказал об общих исторических корнях у народов России и Украины

Путин: корни между народами России и Украины сильнее того, что их пытается разъединить

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Корни между народами России и Украины сильнее того, что нас пытается разъединить, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы ведь исходили из чего в свое время? Исходили из того, что ладно Советский союз прекратил свое существование, но, как я и вчера говорил на коллегии Министерства обороны, ... наши общие исторические корни - корни культурной, духовной общности - они будут сильнее, чем то, что нас растаскивают, а такие тренды всегда были. То, что объединяет, сильнее", - сказал Путин журналистам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 18:24
Путин рассказал об отношении к украинцам как к отдельному народу
 
В миреВладимир ПутинРоссияУкраина
 
 
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