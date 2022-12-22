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Морским гумкоридором в рамках зерновой сделки воспользовались 580 судов

Морским гумкоридором в рамках зерновой сделки воспользовались 580 судов - РИА Новости, 22.12.2022

Морским гумкоридором в рамках зерновой сделки воспользовались 580 судов

Морским гуманитарным коридором в рамках зерновой сделки смогли воспользоваться 580 судов, вывезших свыше 14,8 миллиона тонн зерна в основном в развитые страны,... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T22:53

2022-12-22T22:53

2022-12-22T22:53

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Морским гуманитарным коридором в рамках зерновой сделки смогли воспользоваться 580 судов, вывезших свыше 14,8 миллиона тонн зерна в основном в развитые страны, сообщили в МИД РФ. Ведомство отмечает, что в четверг заместитель МИД РФ Сергей Вершинин вместе с представителями заинтересованных российских ведомств и компаний провел в формате видеоконференцсвязи очередной раунд консультаций с делегацией ООН с участием Генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеки Гринспан и заместителя Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, координатора чрезвычайной помощи Мартина Гриффитса. "По "черноморской инициативе" было подтверждено продолжение выполнения соглашения в согласованных параметрах и модальностях в период 120-дневного продления, до 18 марта 2023 года. В настоящее время морским гуманитарным коридором смогли воспользоваться 580 судов, вывезших свыше 14,8 млн тонн зерна, преимущественно фуражного (70% грузов) в основном в развитые страны (51% поставок)", - отмечается в сообщении МИД РФ. "С обеих сторон подчеркивалась важность обеспечения полной и добросовестной реализации Стамбульских "пакетных" соглашений в интересах снижения угроз глобальной продовольственной безопасности", - добавлено в заявлении, опубликованном на сайте министерства в четверг.

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в мире, сергей вершинин, мартин гриффитс, россия, оон