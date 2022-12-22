https://ria.ru/20221222/konflikt-1840655712.html

Россия стремится завершить украинский конфликт, заявил Путин

Россия стремится завершить украинский конфликт, заявил Путин - РИА Новости, 22.12.2022

Россия стремится завершить украинский конфликт, заявил Путин

Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его, заявил президент Владимир Путин на пресс-подходе после заседания... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T19:03

2022-12-22T19:03

2022-12-22T21:22

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

украина

донбасс

в мире

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его, заявил президент Владимир Путин на пресс-подходе после заседания Государственного совета."Наша цель — не раскручивать маховик военного конфликта, а наоборот, закончить эту войну. Мы к этому стремимся и будем стремиться <...> и чем быстрее, тем лучше, конечно", — пояснил глава государства.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221221/ukraina-1840207345.html

россия

украина

донбасс

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россия, владимир путин, украина, донбасс, в мире